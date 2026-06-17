古洞PARK SILICON涉781伙 最快下月上樓書

會德豐地產旗下古洞項目今日命名PARK SILICON，主打1房及2房戶，佔全盤約8成，最快下月初上樓書，預計於下月有望推售。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目分兩期發展，其中第1期涉457伙、第2期則提供324伙，兩期合共提供781伙。標準單位提供1房至3房戶型，面積介乎約310至600方呎。主打1房及2房戶，合共佔約8成，其中有約6成為2房間隔。

會德豐地產旗下古洞項目今日命名PARK SILICON，主打1房及2房戶，佔全盤約8成，最快下月初上樓書，預計於下月有望推售。

黃光耀續指，項目預計於下月初上載樓書及陸續開放示範單位，預計最快於下月開售。項目鄰近港鐵古洞站，屬鐵路盤，定價方面將參考新發展區如將軍澳及啟德區過往成交價，以及港鐵線沿線如東鐵及屯馬線一帶上蓋物業。另外，有見項目位處古洞核心地段，加上鄰近港鐵站，因此定位作「世界盤」，預計可吸納不同地區鐵路沿線用家、投資客、內地客。

會德豐地產助理董事兼總經理（商務）余麗珠提到，項目至港鐵古洞只需約2分鐘路程，直達古洞站，屆時可輕易接駁落馬洲、羅湖等關口，以及金鐘、啟德等核心商業區。

會德豐地產高級經理（市務）吳家寶指，項目名字靈感來源美國創科地區矽谷核心地段Palo Alto，而項目外觀則取材自當中的Apple Park，配有金屬色調及流線形玻璃幕牆，可外望開揚市景及周遭翠綠景象。

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