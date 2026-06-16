新地元朗錦田新盤命名芊御 最快月內樓書

新地元朗錦田新盤正式命名為芊御，共提供566伙，涉1房至3房戶，主打2房，最快月內上載樓書。

新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，項目已獲批預售，樓書正在籌備中，最快月內上載，隨即盡快開價，推出市場。定價參考同區項目，包括旗下YOHO系列。

張卓秀敏指，項目設4個示範單位，包括3個交樓標準單位及1個連裝修單位。項目下周會於旗下元朗商場舉辦路演。對於樓市，她認為氣氛持續向好，自住、換樓及投資客踴躍，相信年內樓價會有升幅。

新地代理業務部助理總經理（銷售）林青龍指出，項目分3座發展，涉566伙，涵蓋1房至3房戶，設少量特色單位，主打的標準2房佔項目近7成。

項目會所連園林面積逾10萬方呎，提供達48項設施，包括33米園林泳池、健身室及600米緩跑等。