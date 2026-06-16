Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

恒基紅磡新盤命名映匯 涉263伙部署月內推

新盤速遞
更新時間：15:37 2026-06-16 HKT
發佈時間：15:37 2026-06-16 HKT

恒基旗下發展項目紅磡MIDTOWN SOUTH新一期今日正式命名為映匯(CHESTER II )，合共提供263伙，主打2房間隔，預計短期內上載樓書，最快端午節後公布首張價單。

恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民表示，映匯合共提供263房，設有1房至3房戶型，另外提供1房半及2房半設計，主打2房間隔。另外頂層特色戶採3房1套連儲物室設計，附附平台及天台。項目預計關鍵日期為今年9月30日，屬極短樓花期項目，買家可享即買即住或即收租優勢。

林達民續指，項目料於短期內上載樓書，預計最快端午節後公布首張價單，有機會月內推售。項目海景單位佔近一半，同時由於是次項目可享更開揚海景，加上更貼近紅磡核心地段，樓價可看高一線，因此價錢對比上期首匯會更貴，不過首張價單定價預計會相對克制。

林達民亦提到，目前古洞區正提速發展，因此目前正積極籌備集團旗下位於該區項目，並將因應區內最新發展，及視乎市場反應而決定推盤步伐，預計最快暑假期間推出。

相關文章：紅磡首匯分段推售 具提價空間 恒基林達民：今年部署推5盤 涉逾1650伙

 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
月入6萬失業劈價求2萬工遭狠拒 面試官「一番話」揭殘酷真相 42歲港爸崩潰：「我係個仔負面教材！」｜Juicy叮
月入6萬失業劈價求2萬工遭狠拒 面試官「一番話」揭殘酷真相 42歲港爸崩潰：「我係個仔負面教材！」｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
大懵裝修工人走錯樓層拆錯房 鄰居靚裝單位一夜變「毛坯房」 終交由法院裁決
大懵裝修工人走錯樓層拆錯房 鄰居靚裝單位一夜變「毛坯房」 終交由法院裁決
家居裝修
2026-06-15 16:13 HKT
關之琳零濾鏡真實顏值變異驚人？  網民嘆五官斧鑿痕跡明顯：之前不是這樣子
關之琳零濾鏡真實顏值變異驚人？  網民嘆五官斧鑿痕跡明顯：之前不是這樣子
影視圈
7小時前
趙世曾長女趙式芝與同性密友JW甜爆同框 逆齡生長展現幸福笑容 父曾豪擲5億招駙馬
趙世曾長女趙式芝與同性密友JW甜爆同框 逆齡生長展現幸福笑容 父曾豪擲5億招駙馬
影視圈
5小時前
港人拼多多「僅退款」掀又食又拎爭議 嫌上深圳退貨麻煩 教用「1招神技」退錢被狂轟｜Juicy叮
港人拼多多「僅退款」掀又食又拎爭議 嫌上深圳退貨麻煩 教用「1招神技」退錢被狂轟｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
港人聲線惹投訴？港媽攜兩孩移居福岡3日 慘於大雨中遭逼遷 網民嘆：日本規矩多｜Juicy叮
港人聲線惹投訴？港媽攜兩孩移居福岡3日 慘於大雨中遭逼遷 網民嘆：日本規矩多｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-15 14:03 HKT
莫雷拉將前往美國作短期客串。
馬場浮世繪│莫雷拉轉戰美國
馬圈快訊
23小時前
搭港鐵最怕遇「柱男柱女」？ 網民創1奇招擊退「緊挨扶手人士」 乘客激讚：好實用！
搭港鐵最怕遇「柱男柱女」？ 網民創1奇招擊退「緊挨扶手人士」 乘客激讚：好實用！
生活百科
5小時前
商台高層當奴被指言行虛偽 前主持雲海直斥「嘔心」 爆電台欺凌文化嚴重：年輕DJ被打壓
商台高層當奴被指言行虛偽 前主持雲海直斥「嘔心」 爆電台欺凌文化嚴重：年輕DJ被打壓
影視圈
23小時前
世界盃2026｜40歲鋼門禾仙夏一戰封神 7撲救零封西班牙 IG追蹤者5萬變200萬
世界盃2026｜40歲鋼門禾仙夏一戰封神 7撲救零封西班牙 IG追蹤者5萬變200萬
足球世界
8小時前