恒基紅磡新盤命名映匯 涉263伙部署月內推

恒基旗下發展項目紅磡MIDTOWN SOUTH新一期今日正式命名為映匯(CHESTER II )，合共提供263伙，主打2房間隔，預計短期內上載樓書，最快端午節後公布首張價單。

恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民表示，映匯合共提供263房，設有1房至3房戶型，另外提供1房半及2房半設計，主打2房間隔。另外頂層特色戶採3房1套連儲物室設計，附附平台及天台。項目預計關鍵日期為今年9月30日，屬極短樓花期項目，買家可享即買即住或即收租優勢。

林達民續指，項目料於短期內上載樓書，預計最快端午節後公布首張價單，有機會月內推售。項目海景單位佔近一半，同時由於是次項目可享更開揚海景，加上更貼近紅磡核心地段，樓價可看高一線，因此價錢對比上期首匯會更貴，不過首張價單定價預計會相對克制。

林達民亦提到，目前古洞區正提速發展，因此目前正積極籌備集團旗下位於該區項目，並將因應區內最新發展，及視乎市場反應而決定推盤步伐，預計最快暑假期間推出。

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