會德豐古洞項目下月搶頭炮 分2期發展共涉781伙 短期內公布命名

北都發展逐漸明確，作為核心發展地段的古洞住宅項目亦部署出擊。會德豐地產旗下古洞項目於去年已獲批預售樓花同意書，共涉及781伙，主打1房及2房戶型，發展商預告項目最快於下月搶頭炮展開推售程序，目標客群為創科及科研專業人士、同區小家庭及換樓客。發展商早前更特意打造的主題展館，迄今已錄逾1000參觀人次。

主打1及2房戶

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，團隊也馬不停蹄，項目將於短期內命名及開展軟銷，並積極部署推售，最快下月展開推售。整個古洞項目設有兩期，其中第1期設有457伙、第2期則提供324伙，兩期合計781伙，主打1房及2房戶，另提供小量三房單位。

黃光耀：力吸科研人士

北都未來以創科為核心發展理念，黃光耀續稱，項目目標客群為創科及科研專業人士與同區換樓客，預計亦會受到小家庭歡迎，項目設有3房戶，預計可迎合區內換樓客需要。

黃光耀續指，項目預計於明年第三季落成，屆時料可配合港鐵古洞站通車。而伴隨着交通運輸系統等基建相繼落成，同時公營房屋於未來1年內陸續入伙，相信在未來約1年時間內市民會感受到整個北都發展速度，故認為現時為推盤好時機，亦預計項目為古洞區內首個推售的私人住宅發展項目。

翻查過往資料，會德豐地產於2021年7月以41.85億投得地皮，總可建樓面超過49萬方呎，每方呎樓面呎價約8499元，呎價更創區內新高。而項目兩期亦均於上年11月已獲批預售樓花同意書，意味項目可以隨時推售。

展館錄逾1000人次參觀

發展商早前特別為古洞項目，開設的北都主題展館供預約參觀，黃光耀透露，展館開放供參觀已來，參觀反應相當理想，迄今已錄得逾1000參觀人次，充分展現社會各界對北都的高度關注與期待。

整個展館以「共融．共創．共享」為主題，設有11個區域，更以不同體驗活動展示「以人為本」及「城鄉共融」，包括非遺手作圍村炒米餅、香港古法釀造醬油文化、智能移動農場的水耕植物收割以及社企帶來的產品及互動小遊戲等；現場亦增設創新互動遊戲，包括古洞北地圖設計、滑板體驗遊戲，展現未來發展活力。

展館亦透過不同的展品及合作讓公眾及持份者了解古洞現有文化、歷史及生態環境和未來發展前景。展館同時展出北部都會區的傳統文化、建築特色與民間手藝，同時呈現北都未來四大區域的規劃藍圖、古洞北新發展區的願景。

區內3盤發展成熟 共提供逾2100伙

政府加快北部都會區發展，區內早年推出的住宅地皮發展逐漸成熟，會德豐地產率先表態將於下月推售古洞項目，為區內首個搶灘新盤，恒基、新地於區內亦有發展項目，3個項目合共提供逾2100伙。

古洞部署推售3項目

地點 提供單位 (伙) 發展商 鄉梓路23號1期 457 會德豐地產 鄉梓路23號2期 324 會德豐地產 鄉梓路25號項目 682 恒基 鄉梓路29號第1期 642 新地 合計 2105

新地錦田盤料第3季推售

恒基位於古洞鄉梓路25號項目，上月已獲批售樓紙，可以隨時推售，項目共提供682伙；新地位於鄉梓路29號的第1期項目，亦已申請售樓紙，共提供642伙，現時仍有待批出預售。

近年本港聚焦北都發展，不少新盤亦衝着北都效應而來，其中新地位於元朗錦田全新項目，今日將公布最新銷售部署，項目共提供566伙，已申請售樓紙，有機會短期內批出，料第3季內推售。

新世界粉嶺項目涉2300伙

較遠期的項目則有新世界旗下位於粉嶺馬適路大型住宅項目，整個項目合共提供2300伙，將分多期發展。

同系與華潤置地合作發展的元朗南項目，共設有約700伙，新世界方面曾透露，項目最快今年第4季至明年第1季推售。

