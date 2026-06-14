應天頂層戶3.62億沽 每呎12.43萬創新高
更新時間：13:55 2026-06-14 HKT
發佈時間：13:55 2026-06-14 HKT
發佈時間：13:55 2026-06-14 HKT
長實發展的中半山波老道豪宅新盤應天 ，今日以招標形式售出位於20樓08號的頂層連天台大宅，面積2,911方呎 ，成交價3.62億元，呎價124,356元，創出今年以來全港一手住宅單位新高。
長實營業部首席經理郭子威表示， 應天早前甫一出場即引發買家入市，足證逾億元超級豪宅市場的潛力一觸即發。儘管外圍經濟環境存在不確定性，加上中東等地緣政治局勢的潛在風險，所以投資者正尋求分散配置。香港房地產市道持續穩步上揚，全新超級豪宅供應罕有，自然成為鉅額投資者的獵物。
只有2伙頂層連天台大宅
長實營業經理陳詠慈表示， 應天只有2伙頂層連天台大宅及極少量特色大宅。其中20樓08號頂層連天台大宅層與層之間高度達3.5米，屬5房3套戶型 ，天台連前庭面積逾2,000方呎，頂層設有按摩池，隱私度十足。
應天共提供66伙分層住宅單位，當中60伙標準分層單位，主要屬3房雙套及4房雙套大宅設計，面積由1,875至2,193方呎，以及極少量特色大宅。
其中2伙頂層連天台大宅，面積分別2,911及3,022方呎，層與層之間高度達3.5米，屬5房3套間隔，天台連前庭面積逾2,000方呎，設私人游泳池或按摩池。另外設有4伙連前庭特色戶，面積由1,800至2,112方呎。
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