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首岸4期夥銀行推特惠按揭計劃 至今售出580伙 套現約49.8億元

新盤速遞
更新時間：15:37 2026-06-11 HKT
發佈時間：15:37 2026-06-11 HKT

恒基、希慎及帝國合作發展的紅磡首岸4期周日首輪銷售80伙，發展商表示，現時客源中約6成至7成為用家，不乏準買家想買多於1伙。另外，夥銀行推出特惠按揭計劃。

恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝指出，首岸4期現時客源中約6成至7成為用家，不乏準買家有意買1伙自住，多買1伙投資放租。將視乎周日銷售情況，最快下周隨即加推。

韓家輝補充，首岸系列項目至今售出580伙，佔可供發售單位97%，套現約49.8億元。單位平均成交價約850萬元，屬理想水平。

韓家輝指，今年至今一手銷情理想，集團今年暫售逾2,600伙，賣樓金額約295億元，已接近去年全年約2,700伙及約297億元。其中營業（二）部項目今年售出逾1,400伙，銷售金額逾181億元，已超去年全年的逾1,200伙及約160億元。

為配合項目銷售，有銀行推出優惠按揭計劃，中信銀行（國際）個人及商務銀行業務副總監兼存貸產品執行總經理嚴偉德說，為該盤提供優惠按揭計劃，利率低至H加1厘（P減2.05厘），高達1.2%現金回贈，買家額外可獲積分，能兌換機票。嚴偉德認為，推出優惠反映銀行對樓市取態正面。

相關文章：首岸4期周末首輪推售80伙

 

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