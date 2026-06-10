晉環複式大宅5500萬沽 全盤僅餘1伙待售

路勁與港鐵合作發展的黃竹坑站上蓋港島南岸新盤晉環，今日售出1A座41及42樓C室海景複式大宅，面積1,285方呎，連367方呎天台，屬4房套間隔。單位外望深灣遊艇會海景，視野開揚，以招標形式連車位售出，成交價5,500萬元，呎價42,802元。

路勁銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，港島區傳統豪宅地段供應向來有限，隨着減息預期逐步落實、資金回流及財富效應持續釋放，市場對優質豪宅的需求明顯回升。

顏景鳳續指，上述海景複式大宅成交後，晉環全盤現只剩最後1伙可供發售單位。作為黃竹坑站上蓋首個現樓住宅項目，項目幾近悉數售出，充分反映高端買家對優質豪宅的承接力持續強勁，亦顯示市場對香港豪宅前景保持信心。

