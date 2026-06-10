首岸4期周日首輪發售80伙
更新時間：18:54 2026-06-10 HKT
發佈時間：18:54 2026-06-10 HKT
發佈時間：18:54 2026-06-10 HKT
恒基、希慎、帝國及市建局合作發展的紅磡首岸第4期，於今日上載項目首張銷售安排，周日（14日）首輪推售80伙，涵蓋2房及3房單位，折實售價756.1萬元起，並將於周六（13日）截收意向登記。
恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，是次推售單位80伙包括71伙2房戶及9伙3房戶，面積介乎338至585方呎，價單售價由756.1萬至1,406.2萬元，價單呎價22,226至24,7997元，該算最高9%折扣優惠後，折實售價由688.05萬至1,279.64萬元，折實呎價由20,225至22,567元。
韓家輝續指，入場售價單位為3樓B室，面積338方呎，2房間隔，折實售價688.05萬元，折實呎價20,357元。
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