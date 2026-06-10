Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

飛揚2期加推5伙招標 增自訂成交計劃

新盤速遞
更新時間：15:44 2026-06-10 HKT
發佈時間：15:44 2026-06-10 HKT

長實與新地合作發展的屯門飛揚2期，今日公布新增5伙三房單位，並將於下周一（15日）起以招標形式發售，包括3座5樓、6樓及7樓E室，以及5座10樓及12樓E室，面積均為722方呎，屬3房套連儲物室間隔，設有梗廚，戶型方正實用。單位坐擁泳池及內園景觀，環境開揚舒適。

長實營業部副首席經理楊桂玲表示，近期換樓鏈趨活躍，換樓客明顯增加，故特別為有意換樓人士推出更具彈性的付款安排；是次招標單位均提供Flexi-Buy自訂成交計劃，買家可靈活選擇不少於30天至最長達180天的成交期，讓資金調配更具彈性，以配合個人財務需要。 

此外，買家可選擇連同最多3個住客車位（包括電單車車位）一併入標；亦可選擇「Free住泊」優惠，免費租用1年住宅車位1個。  

飛揚整個項目至今已累售776伙合共套現逾40億元。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
以為贏在起跑線？加國高中回流報三大全軍覆沒 港女驚覺「燒錯錢」：嘥晒阿媽錢｜Juicy叮
以為贏在起跑線？加國高中回流報三大全軍覆沒 港女驚覺「燒錯錢」：嘥晒阿媽錢｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
夫婦提早退休 賣樓搬上郵輪 230呎客艙住一世「生活費平過養樓 」
夫婦提早退休 賣樓搬上郵輪 230呎客艙住一世「生活費平過養樓 」
海外置業
2026-06-08 16:58 HKT
政府大派$18長者餐飲券！7.1起歎8大連鎖餐廳下午茶 大家樂/太興/美心MX
政府大派$18長者餐飲券！7.1起歎8大連鎖餐廳下午茶 大家樂/太興/美心MX
飲食
4小時前
23歲綜援女用傷殘金買$480 Bra爆衝突 反鎖阿媽鬧分戶 上網問：「我錯晒？」｜Juicy叮
23歲綜援女用傷殘金買$480 Bra爆衝突 反鎖阿媽鬧分戶 上網問：「我錯晒？」｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-09 14:34 HKT
藥餘收集計劃｜全港設立46個回收點 過期藥丸/膠囊接受回收 即睇邊5類藥物不可回收
藥餘收集計劃｜全港設立46個回收點 過期藥丸/膠囊接受回收 即睇邊5類藥物不可回收
食用安全
22小時前
最新現場照！多邨公屋鐵閘木門「左右倒轉裝」 房署職員稱無裝錯「全幢都係咁」 住戶崩潰扭曲手開門 過來人：住住下就慣｜Juicy叮
最新現場照！多邨公屋鐵閘木門「左右倒轉裝」 房署職員稱無裝錯「全幢都係咁」 住戶崩潰扭曲手開門 過來人：住住下就慣｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
吳文忻離世｜彭秀慧公開吳文忻最後身影！姊妹相擁畫面惹鼻酸 心痛悼念40載摯友約定天堂相見
吳文忻離世｜彭秀慧公開吳文忻最後身影！姊妹相擁畫面惹鼻酸 心痛悼念40載摯友約定天堂相見
影視圈
5小時前
人龍宵夜火鍋瘋狂點餐！狂叫24個布甸24碟蜆 臨走奸招掩飾逃走 旁觀網民怒轟：一啲衣食都無！
人龍宵夜火鍋瘋狂點餐！狂叫24個布甸24碟蜆 臨走奸招掩飾逃走 旁觀網民怒轟：一啲衣食都無！
飲食
5小時前
胡楓開完紅館演唱會獲四大曾孫冧爆 慶功宴同框畫面曝光 一舉動令修哥嗌「攞命」？
胡楓開完紅館演唱會獲四大曾孫冧爆 慶功宴同框畫面曝光 一舉動令修哥嗌「攞命」？
影視圈
7小時前
京東入主未夠一年！佳宝超市突破100店 6.11起全場8折優惠 早前多次折扣引搶購潮
京東入主未夠一年！佳宝超市突破100店 6.11起全場8折優惠 早前多次折扣引搶購潮
生活百科
2小時前