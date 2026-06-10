飛揚2期加推5伙招標 增自訂成交計劃

長實與新地合作發展的屯門飛揚2期，今日公布新增5伙三房單位，並將於下周一（15日）起以招標形式發售，包括3座5樓、6樓及7樓E室，以及5座10樓及12樓E室，面積均為722方呎，屬3房套連儲物室間隔，設有梗廚，戶型方正實用。單位坐擁泳池及內園景觀，環境開揚舒適。

長實營業部副首席經理楊桂玲表示，近期換樓鏈趨活躍，換樓客明顯增加，故特別為有意換樓人士推出更具彈性的付款安排；是次招標單位均提供Flexi-Buy自訂成交計劃，買家可靈活選擇不少於30天至最長達180天的成交期，讓資金調配更具彈性，以配合個人財務需要。

此外，買家可選擇連同最多3個住客車位（包括電單車車位）一併入標；亦可選擇「Free住泊」優惠，免費租用1年住宅車位1個。

飛揚整個項目至今已累售776伙合共套現逾40億元。