九龍塘滶蘊至今標售43伙 周五先到先得推28伙

新世界旗下九龍塘豪宅新盤滶蘊於上周公布價單後，市場反應理想，發展商趁勢於今日上載新銷售安排，落實周五（12日）以價單形式開賣28伙，以先到先得形式推售。

相關文章：九龍塘滶蘊開價 首批44伙 折實均價3.38萬 入場費986萬

新世界營業及市務部總監何家欣表示，項目自上載價單後接獲不少查詢，當中不少買家有意購入作自用或供家人用，另外有見項目位處傳統豪宅區，加上位處名校校網，因此亦有投資客入市作投資收租用。除此之外，不少招標買家亦有意增購，當中6至7成的4房雙套提名買家有意欲再入市，另外招標買家中有逾3成為內地客或有相關背景買家，同樣有意增購。

何家欣續指，項目價單價錢與傳統豪宅定價相若，不過由於項目於區內屬全新罕有供應，因此認為價錢更有優勢。她亦提到，項目將上載新一份銷售安排，於周五以先到先得形式推售28伙價單單位，當日銷售分為X組及XB組，X組為優先揀樓的提名組別，XB組別為公眾組別。

另外，項目亦於今日錄得新2宗招標成交，包括2樓S1室，面積1,294方呎，採4房雙套設計，以成交價5,693.6萬元連一個停車位成交，呎價44,000元。項目已成功售出43伙，平均售價逾5,600萬元，呎價近4萬元。

買家可享瑰麗酒店私人會籍

為配合項目銷售，發展商亦提供置業優惠吸客。所有買家均可享瑰麗酒店18個月專屬私人會籍，每戶價值高達約8萬元，總值約800萬元，可享泳池及私人健身課堂等優惠。