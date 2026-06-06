LYOS撻訂戶1263萬重售

新盤餘貨項目續獲承接，長實旗下洪水橋現樓項目#LYOS最新沽出複式B座3號單位，面積778方呎，以1263.5萬成交，呎價約16240元。單位擁308方呎地下花園、1樓平台及306方呎天台。據悉，買家選用「轉租為買」付款計劃，可享9.5%折扣，另獲50000元額外優惠。買家只需提供原有租約，便毋須繳付釐印費。

長實營業部高級營業經理梁焯鏗表示，上述成交單位為重新推出單位，重推即日迅速售出，反映市場對優質特色單位非常追捧，項目現僅餘最後4伙複式花園戶可供選購。

翻查成交記錄冊，上述單位曾於去年2月初以1297.4萬，相較下最新成交價低約33.9萬或2.6%。

凱玥4房戶5952萬成交

龍光與合景泰富合作發展的鴨脷洲凱玥，昨日售出第5座3樓B室，面積1944方呎，4房間隔，成交價5952.528萬，呎價30620元。

雲向347萬售 呎價1.57萬

永泰旗下粉錦公路雲向昨日新錄1宗成交，為30樓C2室，面積220方呎，屬於開放式單位，以347.1萬售出，呎價約15777元。項目踏入6月截至昨日已速沽5伙，成交價共逾2049萬。

由宏富遠東發展的元朗屏山南屏匯新售出項目的7號洋房，面積2393方呎，為3房雙套間隔，附連717方呎平台及341方呎花園。洋房以1988萬易手，成交呎價約8308元。

