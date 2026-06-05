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九龍塘滶蘊開價 首批44伙 折實均價3.38萬 入場費986萬

新盤速遞
更新時間：16:44 2026-06-05 HKT
發佈時間：16:44 2026-06-05 HKT

新世界旗下九龍塘豪宅新盤滶蘊於昨標售40伙大宅，套現近23億元後，今日突擊上載項目首張價單，涉及44伙，折實售價985.966萬元起，折實平均呎價33,816元。

根據價單顯示，是次推出的44伙包括6伙1房及38伙2房，面積298至586方呎，價單定價1,104.2萬至2,296.1萬元，價單呎價34,490至42,000元，計算最高11%折扣優惠後，折實售價約985.966萬至2,050.328萬元，折實呎價30,800至37,505元，折實平均呎價33,816元。

入場售價單位為2樓E5室，面積298方呎，1房間隔，附連47方呎平台，價單定價1,104.2萬元，價單呎價37,054元，折實售價約985.966萬元，折實呎價33,086元。

至於售價最高則為8樓G3室，面積584方呎，2房間隔，價單定價2,296.1萬元，價單呎價39,317元，折實售價約2,050.328萬元，折實呎價35,108元。

相關文章：新世界九龍塘滶蘊複式示位曝光 花園作設計概念 呈現隆重精緻輕奢大宅
 

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