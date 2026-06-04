九建牛池灣「巨無霸」新盤快登場 提供逾2000伙 第1期料推出361伙

九建籌備多年的牛池灣「巨無霸」新盤即將登場，該盤共提供逾2000伙，目前第1期正待批預售紙，料獲批後隨即推出市場。

九建（市務及銷售部）助理總經理陳淑芳表示，位於清水灣道的大型發展項目正積極籌備部署推出。該項目屬集團重點發展項目之一，規模龐大，相信將為市場帶來具吸引力的優質住宅供應，進一步鞏固集團於香港住宅市場的發展版圖。

共提供逾2000伙

資料顯示，牛池灣「巨無霸」新盤，由5幢樓高54層摩天大廈組成，合共提供超過2000伙，該盤將分期發展，當中第1期料提供361伙。戶型分布方面，項目涵蓋1房至4房大戶型，並以2房及3房戶為供應重心，精準對應市場上投資客，追求高品質生活換樓客及家庭客需求。

九建牛池灣「巨無霸」新盤即將登場，共提供逾2000伙。

上述項目在2021年以96.58億完成補地價，當時每方呎樓面地價約4465元，當時為市區最貴補地價項目。其後在2024年9月獲批修訂圖則，准建5幢樓高54層的摩天商住群，另有8層平台及4層地庫。

陳淑芳續指，西營盤半山名滙全盤111伙已沽清，套現逾9.65億。另外，該盤已獲批滿意紙及入伙紙，並於日前舉行亮燈儀式，隨着項目工程及相關交樓準備工作順利完成，發展商已啟動交樓程序，分批通知業主辦理收樓安排。