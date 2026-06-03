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新世界九龍塘滶蘊複式示位曝光 花園作設計概念 呈現隆重精緻輕奢大宅 明推首65伙招標

新盤速遞
更新時間：16:46 2026-06-03 HKT
發佈時間：16:46 2026-06-03 HKT

新世界旗下九龍塘豪宅新盤滶蘊將於明日首度截標，發展商透露有機會於即日開標，另外項目現時最受歡迎戶型以複式大宅為主。

新世界營業及市務部總監何家欣表示，明日將為項目首日截標，涉65伙，並形容市場反應十分熱烈，接獲相關查詢，其中有約7至8成為本地豪客，其餘則為內地客及新香港人。

何家欣續指，現時查詢戶型中，以複式戶型為主，而3房平層戶亦深受市場追捧，主要因為買家認為可藉此入住傳統豪宅地段而有興趣。項目亦預料將有機會於即日公布招標結果。由於項目供應有限，且屬市場罕有，將逐步有序地加推。

滶蘊今日開放1個連家具無改動示範單位予傳媒參觀，以5樓和6樓D2室（複式單位）為藍本所搭建，面積1,605方呎，屬3房3套連工作間套房設計。整體風格以花園作設計概念，以琥珀與大地色調為基底，結合手工細節與天然材質，呈現隆重精緻的輕奢大宅。

滶蘊5樓和6樓D2室連家具無改動示位：

下層主要為為大宅客飯廳，客廳以暖色布藝包裹的弧形沙發為核心，線條流麗；天花的珍珠串鏈吊燈展現低調的儀式感，而純色手工立體編織毛絨地毯可營造溫暖而高端的會客空間。飯廳設有圓形餐桌，可容納至少8人同時用餐，方便宴請款待。

上層的主人睡房以高級寢具配搭拱形床頭板作主調，勾勒出花園般溫馨恬和的柔美氣息。嵌入式木製衣櫃以移動趟木櫃門分隔，彷如步入式衣帽間，輕推即可貫通床邊梳妝區，動線自然流暢。

相關文章：九龍塘滶蘊周四招標 不乏大手客有意購2伙
 

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