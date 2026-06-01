首岸2及4期最快本月登場 剛獲批售樓紙 合共涉及648伙

踏入6月再有新盤加入戰團，恒基夥拍希慎、帝國及市建局合作發展的紅磡首岸，發展商透露，項目第2期及第4期已獲批預售樓花，兩期項目合共提供648伙，預期最快本月內正式登場。

第2期提供384伙

恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，首岸自推出以來銷情持續理想，項目第2期及第4期已獲批預售樓花，其中第2期提供384伙，第4期則提供264伙，兩期項目合共提供648伙，最快有望於月內正式登場。

韓家輝續說，項目銷情理想，第1期及第3期合共累積售出568伙，佔可供發售單位數目約95%，合共套現約48.4億，為4月及5月成交伙數最多新盤。

恒基韓家輝（右）表示，首岸2期及4期已獲批預售，最快月內登場。左為李菲茹。

屬較近港鐵站期數

資料顯示，首岸第2期設1座住宅大樓，為整個項目的第3座，合共提供384伙，屬整個系列中涉及伙數最多的一期。第2期位於整個項目較北的位置，屬於與港鐵土瓜灣站D出口距離最近的期數。發展商今年4月為項目入紙申請預售，前後約1個多月成功獲批，項目預計落成日期為2027年8月31日，樓花期約15個月。

至於項目第4期同樣設有1座住宅大樓，為整個系列的第5座，合共提供264伙，屬整個項目中單位數目最少的期數。第4期同樣坐落項目較北位置，位於第2期東邊，呈一字排開。發展商今年3月為項目申請預售樓花，經過約2個月獲批，預計落成日期同為2027年8月31日，樓花期約15個月。

首岸第2及4期分別提供384伙及264伙，兩期項目合共提供648伙。

第1期及第3期累售568伙

發展商於今年4月中開始推出首岸第1期，首兩輪公開發售單位均取得即日沽清成績，合共涉及338伙；發展商趁勢推出第3期接力發售，首輪開賣的130伙亦即日售罄。項目至今累售568伙，暫時成交價較高單位為項目1座19樓A室，屬於面積708方呎的3房1套連梗廚間隔單位，以1688.4萬售出，成交呎價約23847元。發展商曾表示，會視乎情況補充單位應市，並會考慮以招標形式推出特色單位。

據區內代理反映，從項目經屯馬線可輕鬆前往多間大學，料落成後除本地租客外，同時會受到內地生歡迎，故能吸引投資客入市。

此外，項目位於九龍市區，鄰近鐵路站，故亦成為不少內地客追捧目標，相信在推出新期數時，將繼續吸引向隅客及新買家入票。

位於紅磡庇利街1號的首岸合共分為4期發展，合共提供1296伙，項目屬東維港灣區首個大型內陸連接海濱主要網絡項目，更屬「合併式小區」門廊地段。

另一方面，發展商曾透露，今年下半年除繼續推售首岸系列之外，有機會推出利奧坊系列第6期，項目位於大角咀萬安街16至30號，涉及約120伙，主打中小型單位，示範單位正在籌備中。