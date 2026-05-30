滶蘊首推30伙招標 主力複式大戶

新世界旗下九龍塘豪宅新盤滶蘊，昨日正式上載首份銷售安排，落實於以招標形式推出30伙大宅，主打4房戶型，其中9成為特色複式大戶。

30伙介乎1135至2185呎

滶蘊日前上載樓書後，已迅速接獲大量查詢，發展商昨日上載首份銷售安排，首推30伙大宅，面積由1135至2185方呎，其中27伙為複式大戶，包括6個花園複式大戶、7個天台複式大戶，其餘3伙為平層大宅，主要屬4房設計，另設少量3房複式單位。推售單位中面積最大為5樓及6樓G1室的複式單位，面積2185方呎，為4房間隔。

該批大宅將於下周四（6月4日）起招標發售，截標時間為每日下午三時，並會每日招標及截標。發展商曾透露指，會參考其他傳統低密度豪宅及大單位價錢，稱項目單位有望錄今年九龍呎價新高價成交。

市場消息指，發展商已開放項目設於鰂魚涌的項目示範單位予代理參觀，料短期內開放指定人士及公眾。

60%為複式大戶及大宅

位於九龍塘玫瑰街28號的滶蘊項目提供109伙，約60%單位為複式大戶及3房至4房大宅。根據樓書，項目單位面積介乎298至3058方呎，間隔涵蓋1房至5房，其中複式間隔佔31伙，面積介乎1488至3058方呎，間隔由3房至5房，當中15伙附設平台或天台。

項目中面積最大屬ROSA VILLA，5房5套間隔，面積3058方呎，該大宅未有於首輪銷售中推出，開售詳情仍有待發展商再作公布。至於最細單位屬於項目2樓E5室，為1房連平台特色單位，面積298方呎，附連47方呎平台，亦未有於是次開售。

項目設住戶會所，連同園林面積逾20000方呎，而於項目地庫共設有66個停車位，其中2個為暢通易達私家車停車位，2個為ROSA VILLA的專用車位。預計關鍵日期為2027年11月30日，樓花期約18個月多。