新盤銷情穩 本月直撲2000宗 連續16個月破千 荃灣形瑨最矚目

本月多個全新項目連環推出發售，帶動整體成交趨增，本月截至昨日，新盤成交已直逼2000宗，並連續16個月穩企千宗以上，為一手條例生效以來，最長的逾千宗紀錄，並有望可延續。群盤當中以新地荃灣形瑨銷情以367伙領先，恒基土瓜灣壹沐2期、紅磡首岸3期、會德豐地產牽頭的啟德MIAMI QUAY均取得逾百伙銷情。

形瑨添6宗招標成交

新盤連環推售，帶動整體一手成交向上，眾多新盤中，以荃灣形瑨經過3輪銷售均取得沽清成績，項目昨日亦首度落實招標單位成交，即日共售出6伙，單日套現超過6000萬，其中成交價最高為30樓A室，面積594方呎，屬3房連套房間隔，以1250萬售出，呎價高見21044元，成交價及呎價均創出項目新高。

新地代理特別發展部助理總經理（銷售及市務）譚錫湛表示，項目首三輪推出的價單單位均被一掃而空，首度招標亦成功售出6伙，成交金額及呎價都成績理想，項目已盡推所有標準單位，三房及特色單位亦悉數接受招標，相信未來會有更多好消息陸續公布。形瑨連同招標單位，迄今已累售367伙，領先其他新盤，項目本周六（30日）進行第4輪銷售，推出52伙價單單位發售，另推出39伙同日起招標，料銷情可突破400宗成績。

荃灣形瑨連番沽清，料全月銷售可突破400伙。

恒基「孖寶盤」連錄承接

恒基本月連推2個全新項目發售，其中壹沐2期亦連番取得沽清成績，項月暫售出263伙，位列本月銷售榜最高第2位；同系紅磡首岸3期本月推售，銷情亦能承接1期旺勢，暫售出263伙。

本月推售的全新項目還有宏安地產鴨脷洲PORTO，項目昨日亦增添1宗成交，為9樓D室，面積271方呎，屬1房戶型，以616.3萬售出，呎價22742元，項目本月暫沽約57伙；嘉里牽頭，夥拍信和、太古地產及港鐵合作發展的黃竹坑站上蓋項目海盈山4B期，本月以3、4房大戶招標打頭陣，迄今共售出33伙，銷情不俗。

MIAMI QUAY暫沽119伙

上述5個全新盤推售，帶動整體氣氛，其他新盤亦取得理想銷情，其中會德豐地產牽頭，夥拍恒基、新世界及帝國合作發展的啟德MIAMI QUAY，本月銷情相當凌厲，整個系列迄今已售出119伙，為非全新盤銷售成績之首。會德豐地產同系藍田半山KOKO HILLS系列項目，本月交投大勇，迄今已售出52伙。

信和牽頭，夥拍嘉里、嘉華、招商局置地及港鐵合作發展的將軍澳日出康城海灣I本月銷售仍能承接上月旺勢，昨日亦增添4宗成交，單日套現逾3867萬，成交呎價最高單位為2A座50樓A室，面積472方呎，屬2房間隔，可享無邊際海景，以逾911萬售出，呎價19320元，項目本月至今累售94伙，套現逾8.4億。

嘉華牽頭，夥拍會德豐地產及中國海外合作發展的啟德海灣本月銷售成績不俗，整個系列迄今銷售已直逼100宗。同區由中國海外牽頭，夥拍九龍倉、恒基及嘉華合作發展的維港．灣畔系列項目亦取得不俗銷情，暫售出27伙。

總括本月截至27日，新盤已錄得約1930伙，距離月底尚有數天，料全月成交可突破2000宗，為今年第4個月取得逾2000宗以上成交的月份。

此外，新盤銷售繼續穩企千宗以上，為自去年2月起，連續16個月穩企千宗水平，為《一手住宅物業銷售條》自2013年4月底生效以來，最長的逾千宗紀錄。

特別一提，新盤本月大額成交持續，本月至今已錄得近70宗造價達5000萬或以上的成交，已創出今年來按月最多逾半億成交的紀錄，當中逾1億成交個案暫錄得8宗。今年至今新盤銷售已突破1萬宗至約1.05萬宗。