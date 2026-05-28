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土瓜灣壹沐2期提價加推38伙 加幅最高達13%

新盤速遞
更新時間：11:38 2026-05-28 HKT
發佈時間：11:38 2026-05-28 HKT

恒基發展的土瓜灣壹沐2期，昨日更新2張價單，上調其中38伙定價，加幅約9%至13%。發展商同日上載銷售安排，落實於周日（31日）起以先到先得形式發售其中23伙，最新折實入場價約575萬起。

根據最新價單，38伙提價單位面積介乎265至350方呎，涉及1房至2房單位，先前定價為565.8萬至861.6萬，最新定價增至為639.4萬至960.7萬，加幅約9%至13%。以最高折扣率10%計算，該批提價單位的最新折實售價介乎575.46萬至864.63萬，折實呎價約21463至27311元。

發展商昨日同步上載銷售安排，於周日以先到先得形式開售23伙，當中售價最低為2座22樓M室，面積265方呎，採1房間隔，單位原先定價565.8萬，新提價13%至639.4萬，最新折實售價575.46萬，折實呎價約21715元。

壹沐2期合共提供415伙，主打2房及3房戶型，佔全盤逾72%。項目預計關鍵日期為2027年7月31日，樓花期約15個月。

THE HENLEY加推48伙

此外，恒基同系啟德THE HENLEY I昨日亦突擊加推新一張7號價單，涉及48伙，以最高折扣3.5%計算，折實平均呎價32099元，為項目相隔約5年再度加推。新價單最平單位2座10樓J室，面積417方呎，折實入場價1006.1萬，呎價24127元；售價最高為2座12樓A室，面積889方呎，折實售價2874.83萬，呎價32338元，仍有待發出銷售安排。
 

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