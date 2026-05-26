瑜一．天海維港海景2房戶獲內地專才購入 成交價1934萬 每呎3.26萬

華懋及港鐵合作發展的何文田站上蓋項目瑜一．天海剛再錄維港海景2房成交，最新標售單位為1A座 11樓B室，面積591方呎，成交價1934.09萬元，呎價約32,726元，享向南維港開揚景致。前排向維港單位已累售107伙，涉資逾25億，平均成交呎價約32,600元。

據了解，買家為內地專才，平日需時常往返中港兩地，心儀單位擁向南座向以及享優質維港景致，參觀後即短時間內拍板投標。瑜一系列累計銷售達743伙，總銷售金額逾128億元。

