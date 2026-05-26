Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

瑜一．天海維港海景2房戶獲內地專才購入 成交價1934萬 每呎3.26萬

新盤速遞
更新時間：16:18 2026-05-26 HKT
發佈時間：16:18 2026-05-26 HKT

華懋及港鐵合作發展的何文田站上蓋項目瑜一．天海剛再錄維港海景2房成交，最新標售單位為1A座 11樓B室，面積591方呎，成交價1934.09萬元，呎價約32,726元，享向南維港開揚景致。前排向維港單位已累售107伙，涉資逾25億，平均成交呎價約32,600元。

據了解，買家為內地專才，平日需時常往返中港兩地，心儀單位擁向南座向以及享優質維港景致，參觀後即短時間內拍板投標。瑜一系列累計銷售達743伙，總銷售金額逾128億元。
 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
「李家風暴」驚爆新一章  《東周刊》獨家爆李家鼎女友係馬貫東阿媽  與李泳豪爭產大鬥法
「李家風暴」驚爆新一章  《東周刊》獨家爆李家鼎女友係馬貫東阿媽  與李泳豪爭產大鬥法
即時娛樂
8小時前
移英港媽輸掉20年婚姻 同路人蒲頭：我也在英國離了 網民看透世情：移民放大雙方問題｜Juicy叮
移英港媽輸掉20年婚姻 同路人蒲頭：我也在英國離了 網民看透世情：移民放大雙方問題｜Juicy叮
時事熱話
2026-05-25 15:47 HKT
黃長興拒送10歲仔讀國際學校 全因自己一個「痛處」捱足多年 現娶富貴妻住2千萬豪宅
黃長興拒送10歲仔讀國際學校 全因自己一個「痛處」捱足多年 現娶富貴妻住2千萬豪宅
影視圈
17小時前
入商場熱過條街？港女怒寫投訴信轟全港商場冷氣大縮水 網民揭消失之謎兼激讚一商場最良心｜Juicy叮
入商場熱過條街？港女怒寫投訴信轟全港商場冷氣大縮水 網民揭消失之謎兼激讚一商場最良心｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
長者生活智慧 10個買餸7個「拉車仔」 網民拆解現象 背後一原因最心酸｜Juicy叮
長者生活智慧 10個買餸7個「拉車仔」 網民拆解現象 背後一原因最心酸｜Juicy叮
時事熱話
2026-05-25 13:00 HKT
李家鼎女友是馬貫東媽媽 《東周刊》獨家爆爭產白熱化 馬貫東雙手合十10字回應
李家鼎女友是馬貫東媽媽 《東周刊》獨家爆爭產白熱化 馬貫東雙手合十10字回應
影視圈
4小時前
公屋裝修DIY靚過私樓？400呎三房僅花７萬 廁所風格獲大讚 網民：做出57萬感覺！
公屋裝修DIY靚過私樓？400呎三房僅花７萬 廁所風格獲大讚 網民：做出57萬感覺！
生活百科
3小時前
政府資助長者做白內障手術！醫管局「耀眼行動」津貼$8000 3類人有份 附申請資格/方法
政府資助長者做白內障手術！醫管局「耀眼行動」津貼$8000 3類人有份 附申請資格/方法
生活百科
2026-05-24 09:30 HKT
鄧兆尊自爆患重病已立遺囑 終極剖白15億身家 評陳慧琳為娛圈清泉。
10:07
鄧兆尊自爆患重病已立遺囑 終極剖白15億身家 評陳慧琳為娛圈清泉丨獨家
影視圈
9小時前
屯門新會商會中學校長涉星國爆粗 學生稱平日為人隨和未料出事
屯門新會商會中學校長涉星國爆粗 學生稱平日為人隨和未料出事
教育新聞
4小時前