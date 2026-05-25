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朗日峰82伙已沽清 套現超過3.85億 頂層特色戶1238萬售創新高

新盤速遞
更新時間：10:31 2026-05-25 HKT
發佈時間：10:31 2026-05-25 HKT

新盤頻現高價成交，嘉里旗下元朗朗日峰昨日增添成交，項目一個頂層連天台特色戶以1238.36萬售出，造價創項目新高。

朗日峰昨日售出單位為16樓頂層E室，面積746方呎，為3房連套房間隔，附設有面積達657方呎特大天台，單位以1238.36萬售出，創出項目新高，呎價16600元。項目共提供82伙，全數單位已沽清，合共為發展商套現超過3.85億。

柏蔚森呎價2.2萬

新世界與遠東合作發展的啟德柏蔚森II昨日亦添成交，為2座17樓J室，面積287方呎，屬1房間隔，單位以658萬售出，呎價22927元。

信和牽頭，夥拍嘉華及中國海外合作發展的元朗錦上路柏瓏III昨日售出1座8樓A1室，面積526方呎，為2房加儲物室間隔，以948.83萬售出，呎價18039元。

由新地牽頭，夥拍會德豐地產及恒基合作發展的西營盤KENNEDY 38，昨日亦添成交，為28樓H室，面積229方呎，屬開放式間隔，單位以769.68萬售出，呎價33610元。

MIAMI QUAY昨連沽5伙

會德豐地產牽頭，夥拍恒基、新世界及帝國合作發展的啟德MIAMI QUAY I昨單日連沽5伙，單日套現逾3900萬，其中造價最高為3座6樓F室，面積460方呎，為2房間隔，以1014.6萬售出，呎價22057元；另位於同座26樓E室，面積325方呎，屬1房間隔，以757.3萬售出，呎價23302元，項目過去2日連沽10伙，共涉額逾9100萬。

會德豐地產旗下藍田KOKO HILLS系列近期成交趨增，市場稱過去周末亦連沽4伙，項目昨日發出新一份銷售安排，推出7伙以招標方式發售，全位於3座E室，面積521方呎，屬2房間隔，招標期由周四（28日）起至今年9月底。

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