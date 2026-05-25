形瑨連環報捷乘勢提價加推 每呎1.91萬調高2.9% 入場價506萬

新地旗下荃灣形瑨過去三輪發售均即日沽清所有價單單位，發展商見狀即壓軸加推51伙，涵蓋1房至2房，折實售價約506.17萬起，折實平均呎價約19149元，較上一張價單高近2.9%，料周末進行發售。

譚錫湛：最後51伙1及2房

荃灣形瑨三輪發售均即日沽清所有價單單位，合共售出361伙，套現逾24億。發展商指由於單位供不應求，故於昨日上載價單第5號，推出項目最後51伙1房及2房價單單位供眾多向隅者選購。新地代理特別發展部助理總經理（銷售及市務）譚錫湛表示，價單第5號價單單位包括15伙1房連開放式廚房單位，面積由271至276方呎，以及36伙2房連開放式廚房戶型，面積由389至416方呎，分別位於低層及高層，在扣除最高的15%折扣之後，樓價由506.17萬至798.83萬，呎價由17601至20034元。

該批單位的折實平均呎價約19149元，而上一張加推的4號價單87伙折實平均呎價約18613元，對比下貴約2.9%。

新地譚錫湛表示，新價單單位最快安排於本周末發售。

新地旗下荃灣形瑨價單

價單編號 公布日期 單位數目 實用面積 (平方呎) 折實價 / 呎價 4號價單 2026/5/17 87伙 361至364平方呎 634.8萬至729萬元 (17,535至20,029元) 3號價單 2026/5/10 55伙 273至416平方呎 487.2萬至784.1萬元 (16,941至19,125元) 2號價單 2026/5/5 110伙 273至416平方呎 468.7萬至761.7萬元 (16,079至18,408元) 1號價單 2026/4/28 110伙 273至416平方呎 461.5萬至736.4萬元 (16,079至17,981元)

料周末進行發售

譚錫湛指出，新加推單位與之前價單相比，因應樓層坐向及景觀因素而有向上輕微調整，項目將會在本周盡快推出銷售安排及於周末進行發售。

5號價單中最平單位為10樓K室，面積273方呎，為1房連開放式廚房間隔，定價595.5萬，呎價21813元，計算15%折扣後，折實售價506.17萬，折實呎價18541元；呎價最低為10樓M室，面積393方呎，為2房連開放式廚房戶型，定價813.8萬，呎價20707元，折實售價691.73萬，折實呎價17601元。

最高售價單位屬37樓G室，屬面積410方呎的2房連開放式廚房單位，定價939.8萬，呎價22922元，折實售價798.83萬，折實呎價19484元；呎價最高為10樓M室，面積393方呎，為2房連開放式廚房戶型，定價926.3萬，呎價23570元，折實售價787.35萬，折實呎價20034元。

根據價單，發展商另為指定買家提供不同優惠和現金回贈，包括為打算購多於1伙的買家提供優惠，若買家或其指定關聯人士於同日入市可享額外現金回贈，買2伙至3伙就可享樓價0.5%回贈；如果買4伙或以上，1房單位就享0.5%回贈，2房單位的回贈可達樓價0.75%。

項目昨日亦更新價單，調高首輪銷售後交易未有進展的撻訂單位售價，單位為28樓J室，面積273方呎，屬1房間隔。更新價單顯示，該單位售價由原來的587.2萬，調升至612.2萬，加幅約4.3%，若以最高折扣15%計算，折實售價為520.37萬，呎價19061元。

形瑨昨日發出5號價單，折實平均呎價19149元，若與首張價單折實平均呎價17177元比較，已大幅調高約11.5%。

位於荃灣橫窩仔街21號的形瑨全盤提供462伙，而項目至今價單已公布項目共413伙單位的價錢，佔整體單位數將近9成。

發展商見狀即壓軸加推51伙，涵蓋1房至2房，折實售價約506.17萬起。

同步標售10伙3房套單位

發展商另推出項目10伙3房1套單位以招標形式出售，全數為不同樓層的A室，面積594方呎，於整個項目僅設有29伙，該批標售單位將於明日首度截標。

項目客源多元，三輪銷售中吸引不少大手客入市，有逾20組買家選購多於1伙，其中於過去周六的銷售中，A組有一組買家斥資逾4000萬購入6伙2房單位，另有亦有一組客人購入3伙。