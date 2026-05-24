古洞南新盤華第洋房9588萬沽 私人游泳池長逾15米
更新時間：10:02 2026-05-24 HKT
發佈時間：10:02 2026-05-24 HKT
發佈時間：10:02 2026-05-24 HKT
資本策略發展的粉嶺古洞南現樓新盤華第，昨以招標形式售出項目獨立洋房D，以9,588.76萬成交，呎價約14,954元。
上述獨立洋房D，面積6,412方呎，屬4房4套間隔，花園面積共3,902方呎，平台面積達1,446方呎；獨立洋房D位處項目單邊，私隱度高；而且享獨立門牌，更設全港少有長逾15米私人游泳池。
資本策略執行董事何樂輝指，華第以歐式莊園設計，僅設6伙，為同區罕見特大莊園大宅項目。而項目現時僅餘下獨立洋房F待售。
新世界發展的北角栢蔚山昨再錄成交，為2座33樓G室，面積1,075方呎，以3,477.3萬連車位成交，呎價約32,347元。
雅盈峰加推兩伙大宅招標
盈大地產及資本策略合作發展的中環雅盈峰，昨上載最新銷售安排，加推兩伙CROWN COLLECTION系列的28樓A及B室，前者面積1,608方呎，屬4房雙套連化妝間、衣帽間及工作間間隔，後者1,254方呎，為3房雙套連化妝間及工作間間隔，定於周三（27日）以招標形式發售。
盈大地產銷售及市務總監陳惠慈表示，是次加推的高層單位景觀開揚，預期將繼續吸引市場關注。
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