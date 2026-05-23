形瑨今日開售87伙即日沽清

新地荃灣形瑨今日進行第3輪銷售，以共收逾5000票、超購逾56倍，今日發售87伙價單單位。

就項目設於九龍站商廈的售樓處現場所見，在開售前已經見有不少準買家陸續到場登記等候揀樓，屢現排隊人龍。

形瑨今日進行第3輪銷售，今早售樓處現排隊人龍。

今日銷售的87伙價單單位，涵蓋項目不同樓層的B、C及F室，面積介乎361至364方呎，均屬於2房連開放式廚房間隔，扣除最高15%折扣後，折實售價634.78萬至729.04萬元，折實呎價約17,535至約20,029元。

根據銷售安排，今日同樣設有A組大手組及B組散客組時段，其中優先揀樓的A組買家可買2伙至6伙。

譚錫湛：考慮盡快加推

新地譚錫湛表示，對形瑨連續三輪價單單位均即日迅即沽清表示十分滿意。

A組再有一組買家斥資逾4,000萬元購入6伙2房單位，另有亦有一組客人購入3伙。B 組買家出席踴躍，至中午12:18分，所有價單單位已被揀選，正安排簽署合約中。

新地代理特別發展部助理總經理（銷售及市務）譚錫湛表示，對形瑨連續三輪價單單位均即日迅即沽清表示十分滿意，項目只餘下少量標準單位尚未推出，會考慮盡快推出以應市場熱熾需求。