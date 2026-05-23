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新盤趁長假期搶推力吸客源 形瑨挾5000票「添食」 壹沐2期入場價542萬

新盤速遞
更新時間：09:49 2026-05-23 HKT
發佈時間：09:49 2026-05-23 HKT

整體樓市升溫，發展商把握一連3天長假期推盤搶佔購買力，當中最矚目為兩個焦點盤，其中荃灣形瑨將於今日進行新一輪銷售，項目挾逾5000張勢頭，開賣87伙價單單位，折實售價約634萬起，另推10伙3房同日起招標；土瓜灣壹沐2期連環報捷後亦乘勢進行新一輪銷售，今日先到先得發售35伙，折實入場價約542萬。總括3天長假期新盤合共涉逾150伙推售。

由新地荃灣形瑨今日銷售盡推項目最新價單全數87伙，涵蓋項目不同樓層的B、C及F室，面積介乎361至364方呎，均屬於2房連開放式廚房間隔，扣除最高15%折扣後，折實售價634.78萬至729.04萬，折實呎價約17535至約20029元，折實平均呎價約18613元。

形瑨推87伙價單單位

售價及呎價最低單位同為5樓F室，面積362方呎，屬於2房戶型，價單售價746.8萬，價單呎價20630元，折實售價634.78萬，折實呎價約17535元。

而售價及呎價最高單位為37樓B室，面積364方呎，同屬2房間隔，價單售價857.7萬，價單呎價23563元，折實售價729.04萬，折實呎價約20029元。

根據銷售安排，今日同樣設有A組大手組及B組散客組時段，其中優先揀樓的A組買家可買2伙至6伙。是次發展商挑選15伙於該時段開售，市場消息指，今日大手客組別大約有10多組準買家有意入市，故相信即使大手客亦未必能如願入市。餘下單位將連同另外72伙於B組時段開賣，每組買家可購1至2伙。

另外，項目今日起招標10伙，全數為不同樓層的A室，面積594方呎，3房1套設計，該戶型於整個項目僅設有29伙，是次屬首度推售。

形瑨提供462個單位，先前開售兩輪合共售出274伙，佔整體單位數近6成，累積套現逾18億。

壹沐2期先到先得發售

恒基旗下新盤土瓜灣壹沐2期今日亦會進行新一輪銷售，發展商於最新價單抽取35伙，包括6伙1房、18伙2房及11伙3房，面積介乎265至512方呎，折實售價介乎約542.88萬至1199.7萬，折實呎價介乎約20303元至27186元，於今日以先到先得形式推售。

新價單顯示，售價最平單位為2座7樓M室，面積265方呎，1房間隔，折實售價約542.88萬，折實呎價約20486元；呎價最低單位為2座9樓L室，面積為270方呎，1房設計，折實售價約548.19萬，折實呎價約20303元。

壹沐2期合共提供415伙，主打2房及3房戶型，佔全盤逾72%。項目預計關鍵日期為2027年7月31日，樓花期約14個月。經過多次加推後，累積發價單數目已達338伙，佔整個項目單位總數的逾80%。

PORTO明日新一輪銷售

此外，宏安旗下鴨脷洲PORTO明日會進行新一輪銷售，其中推出項目18至26樓的4間B室，面積同為241方呎，屬於1房間隔，連同家具扣減樓價優惠，折實售價約668.7萬至732.1萬，折實呎價27747至30378元。另外2伙為23樓及26樓的E室，面積255方呎，均屬1房單位，折實售價約669.2萬至685萬，折實呎價26243至26863元。

資本策略發展的粉嶺古洞南現樓新盤華第今日會招標推出1座洋房，為項目1期獨立洋房D，面積6412方呎，附連1446方呎平台及3902方呎花園。洋房招標時間為今日11時至12時，為期1小時。

除上述項目外，多個項目亦限量推出單位於長假期發售，包括嘉華牽頭發展的啟德海灣合共推出13伙招標，另有新地天水圍Wetland系列項目，豪宅項目如西半山寶峰、九龍塘PARK COLLEGE等，大部分均以招標方式發售，總括長假期新盤及貨尾合共涉及逾150伙。
 

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