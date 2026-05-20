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首岸系列累沽553伙 套現逾47億

新盤速遞
更新時間：15:56 2026-05-20 HKT
發佈時間：15:56 2026-05-20 HKT

恒基、希慎、帝國及市建局合作發展的紅磡首岸系列，至今累售553伙，套現逾47億元，會繼續加推餘貨單位，不排除招標推特色戶，下半年料推首岸系列其餘2期及旺角利奧坊6期。

恒基物業代理董事及營業 (二) 部總經理韓家輝表示，首岸系列至今累售553伙，套現逾47億元，平均成交價約850萬元，平均成交呎價約2.1萬元水平。會繼續加推餘貨單位應市，並考慮以招標形式推出特色單位。

韓家輝指，集團今年暫售2,400伙，套現270億元，而營業 (二) 部售出單位佔其中約1,300伙，套現約160億元。

未來推盤方面，韓家輝說，下半年會按預售獲批情況推出首岸系列餘下的2期及4期，另外有機會下半年推出旺角利奧坊系列6期，涉及約120伙，主打中小型單位，示範單位正在籌備中。

恒基物業代理營業(二)部副總經理倫國新表示，首岸至今客源中74%為本地買家，18%為內地客、3%為外地客，其餘5%為公司買家。

恒基物業代理營業(二)部副總經理李菲茹就分析指，68%買家選用100天成交期付款計劃、15%選用270天計劃，其餘17%選用建築期付款計劃。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑說，今年至今一手成交錄得超過10,000宗，較上年同期7,800宗急增28%，反映買家對「磚頭」充滿信心，更恐遲買會貴。租務個案亦有明顯上升，相信部分內地生已率先租盤。

為配合首岸銷售，中原特意為項目買家推出全新置業優惠，中原九龍董事劉瑛琳說，由即日起至2026年5月31日，經中原購買首岸第3期3房單位的首8名買家，可獲贈家電購物禮券，每份價值約1萬元，先到先得。

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