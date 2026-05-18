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ONE STANLEY天際複式大宅1.2億招標沽 每呎造價3.59萬

新盤速遞
更新時間：20:43 2026-05-18 HKT
發佈時間：20:43 2026-05-18 HKT

建灝赤柱超級豪宅ONE STANLEY，項目剛再錄得逾億元的大額成交。建灝投資及銷售部董事鄭智荣表示，位於12座2樓及3樓B室的5房5套「至尊天際複式大宅」，是日透過招標形式以約1.2億元售出，新買家採用120天即供付款計劃購入大宅，呎價達35,901元。大宅座落項目「Coral Avenue」中心位置，面積為3,337方呎，另連1,476方呎天台，屬5房5套連儲物套、儲物房、衣帽間、私人升降機大堂、庭院及天台戶型。據了解，新買家為內地商人。

鄭智荣續指，ONE STANLEY早前推出兩個全新打造的連傢俬示範單位，分別為15號洋房及位於第8座天際特色大宅，自開放參觀以來，吸引不少客人預約參觀，隨著多款戶型現僅餘少量單位或已悉數沽清，可供出售單位越加稀缺， ONE STANLEY價值和吸引力也隨之上升，將吸引更多潛在客人關注。

連同上述成交，ONE STANLEY本年至今已售出13個單位，涵蓋分層特色大宅及洋房，套現逾12億元，銷售成績理想。項目屬低密度臨海豪宅供應，具備難以複製地段及景觀優勢，在全球高端資產重新配置的大趨勢下，市場對優質豪宅資產的殷切需求，加上中美高層會談釋放正面信號，並達成一系列新共識，集團預計整體住宅價格將呈上升趨勢，豪宅項目更將看高一線，對在短期內再錄得成交充滿信心。

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