麗新九龍塘豪盤命名博峯 最快月內上樓書

麗新發展的九龍塘廣播道豪宅盤，今日正式命名為博峯(MOUNT BROADCAST)，共提供46伙，該盤部署月內上載樓書，預計最快季內推售。

麗新行政總裁陳少華表示，九龍塘為傳統豪宅區，區內名校林立 ，其地位與文化底蘊歷久彌新，集團於投地期間已看重其地段價值及背景，加上區內逾10年來未有豪宅新盤供應，因此相信會成為市場焦點。

麗新高級副總裁潘銳民指，項目已於今年3月獲批預售紙，預計將在月內上樓書，現時待批入伙紙及滿意紙，部署最快季內推售。近期豪宅市場有所好轉，較去年升逾10%，認為目前屬推盤好時機。由於區內已有一段時間未有新盤推售，價錢預計參考九龍區及港島區豪宅價錢。另外，項目在投得地皮已經接獲不少查詢，其中不少為內地客，主要因其地區背景對內地客有一定吸引力。

麗新代理助理副總裁黃綺雯說，項目樓高12層，僅提供46伙，主要涵蓋3房雙套及4房雙套間隔，另設特色戶。其中標準戶設有40伙，分別為20伙3房雙套間隔，面積約1,100方呎；及4房雙套間隔，面積約1,300方呎。於頂層位置則亦設有4伙天際特色戶，面積約2,200方呎，另附連2伙獨立洋房，2層樓高，面積約2,600方呎附連花園及天台。項目每戶均設有專屬私人升降機大堂，另外項目車位比例高於1比1， 而兩間獨立門牌大屋均配有兩個獨立車位。