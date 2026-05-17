壹沐2期售50伙 現排隊揀樓人龍

恒基旗下新盤土瓜灣壹沐2期今日展開第3輪銷售，以先到先得方式發售50伙，折實入場價約548萬元。就設於尖沙咀商廈的售樓處現場所見，繼續有大批向隅客提早前來登記，銷售大堂人絡繹不絕。

折實售價548萬至1323萬

該盤今日發售的50伙，面積273至512方呎，涵蓋1房至3房戶型，包括15伙3房、29伙2房及6伙1房，價單定價介乎609.8萬至1,470.9萬元，價單呎價22,337至28,729元，以最高折扣10%計算，折實售價約548.82萬至1,323.81萬元，折實呎價約20,103元至25,856元。