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海盈山4B期招標沽22伙 四房7367萬雙破頂沽

新盤速遞
更新時間：22:25 2026-05-15 HKT
發佈時間：22:25 2026-05-15 HKT

嘉里、信和、太古地產及港鐵合作發展的黃竹坑站港島南岸海盈山4B期，於今日首推34伙進行招標，單日售出22伙，套現逾11億元 。該批售出單位成交價3,799萬至7,367萬元，呎價39,579至48,630元，首批以招標形式售出單位平均面積呎價逾43,000元。有見市場反應熱烈，發展商今日正式公布4B期銷售安排第2號，以招標形式加推合共22伙四房及三房單位。

售出的單位全數來自「Collection Privée 尊尚系列」，包括13伙四房及9伙三房單位，其中第1A座33樓A室，以7,367萬及呎價48,630售出，成交價及呎價均創項目新高，單位面積1,515方呎，為4房雙套房間隔，單位座向正東，住戶可飽覧深水灣及壽臣山的壯麗景致。

另外，今日發展商加推之單位亦全數來自「Collection Privée 尊尚系列」，分佈於第1A座的A及B室，以及1B座A及B室，包括7個四房雙套房連工作間、7個四房一套房連工作間及8個三房一套房連工作間。該批單位面積由960至1,517方呎。當中四房單位尊享私人升降機大堂，住戶可以由單位大門直達停車場，獨享極高私隱度。招標日期由周三(20日) 開始，每個星期 一、星期三及星期五的的上午11時至下午3時接受投標。

海盈山第4B期提供368個住宅單位，標準單位間隔多元化，涵蓋兩房至四房，面積484至1,517方呎，主打兩房及三房單位， 另設15個特色單位，面積446至2,291方呎，迎合不同家庭的生活所需。

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