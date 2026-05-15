ONE STANLEY天際複式戶8776萬沽

建灝發展的赤柱臨海超級豪宅ONE STANLEY，今日再添新成交。建灝投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目9座2樓及3樓C室天際複式大宅，透過招標形式以8,776萬售出，呎價34,201元。

上述天際複式戶，面積2,566方呎，屬4房4套連儲物房、私人升降機大堂、庭院及天台間隔，天台面積1,089方呎，可盡覽南海無敵美景。據了解，新買家為內地商人，與家人打算移居香港，並計劃為子女入讀南區國際名校，參觀項目後，鍾情項目之無敵海景，同時有不少戶外空間可供子女嬉戲，深感同區罕有，故購入作自用。

值得留意，大宅地下層設有尊屬門牌及出入口，連接庭院直達私人升降機大堂，升降機可直達大宅每一樓層，大宅2樓為客飯廳層，橫向長方形客飯廳空間充裕，並設有露台，可盡覽遼闊南海美景；3樓為寢區層，設有4個套房，主人套房預留位置設衣帽間，亦設露台，主人浴室與主人套房景觀同向，住戶可一邊浸浴一邊欣賞窗外優美海景。天台空間感十足，背靠山巒面向壯闊海景，盡享背山面海寫意生活。連同上述成交，現時全屋苑之相同戶型的特色大宅僅餘1間可供出售，戶型越見珍罕。

鄭智荣續指，ONE STANLEY過去四星期接連錄得6宗成交，套現近4.3億元，銷售成績彪炳；多款特色單位及洋房均受富豪買家追捧，不少戶型僅餘少量單位或已悉數沽清，項目推售至今累售44伙，總成交金額逾45億元。

此外，隨著近月一手住宅市場氣氛向好，加上中美高層會談釋放正面信號，並達成一系列新共識，料將有利本港經貿穩定發展，加強投資者信心，預計對本港樓市形成長期利好作用。而本港優質全新海景超級豪宅供應向來稀缺，不少富豪買家紛紛物色心儀豪宅物業，集團對項目充滿信心。



