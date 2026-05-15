首岸3期每呎2.31萬加推78伙 下周二售58戶

恒基、希慎、帝國及市建局合作發展的紅磡首岸3期，今日加推全新價單第4號，共78伙，並上載第3輪銷售安排，下周二(19日)發售58伙。

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，首岸3期今日公布價單第4號，涉及78伙，折實售價約724.08萬元起，折實呎價約21,665元起。戶型涵蓋2房至3房，當中包括34伙兩房、23伙兩房連儲物房、14伙三房套房、5伙三房套連工作間及2伙兩房連平台單位。

是次加推單位價單定價由795.7萬至1,845.8萬元，價單呎價23,807至26,467元；折實售價約724.08萬至1679.67萬元，折實呎價21,665至24,085元，折實平均呎價約23,151元。

今日亦上載第3輪銷售安排，共涉58伙，下周二(5月19日)發售，包括34伙兩房、16伙兩房連儲物房、3伙三房套房、3伙三房套連工作間及2伙兩房連平台單位，面積由301至708方呎，價單定價795.7萬至1833.2萬元，價單呎價23,807至26,467元，折實售價約724.08萬至1668.21萬元，折實呎價約21,665至24,085元。

