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壹沐2期次輪售50伙即日售罄 加推50伙應市

新盤速遞
更新時間：17:36 2026-05-13 HKT
發佈時間：17:36 2026-05-13 HKT

恒基旗下土瓜灣新盤壹沐2期，今日次輪銷售50伙，吸引大量向隅客提早排隊輪候登記，現場出現人龍，高峰時錄過百位人士排隊。

發展商指，次輪銷售50伙於一個半小時內火速獲全數認購。為迎合向隅客需求，該盤今晚隨即再加推第5號價單，涉及50伙單位，涵蓋多元戶型，滿足不同買家需求。

同日，啟德THE HENLEY系列亦售出2伙，單日套現約4,357萬元，當中1伙單位成交呎價更達34,300元。

今日推售的50伙，包括21伙1房、18伙2房及11伙3房，面積介乎265至512方呎，扣除最高10%折扣優惠後，折實售價約523.8萬至1,217.7萬元，折實呎價約19,483至24,778元。

入場售價單位為2座10樓M室，面積265方呎，1房間隔，折實售價523.8萬元，折實呎價19,766元。售價最高單位為2座30樓A室，面積512方呎，3房間隔，折實售價1,217.7萬元，折實呎價23,783元。

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