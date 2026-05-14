80後準新郎睇樓一年買康城新盤 搭科技股升勢湊首期 詹Sir千金Jessica傳承紅戰衣驗樓｜專家驗磚頭

將軍澳日出康城第12期「GRAND SEASONS」80後業主朱先生（化名），去年11月斥資664萬元購入屋苑一伙高層兩房單位，呎價約1.5萬元。他接受訪問時坦言，自己一直計劃在結婚前，給未婚妻一個安樂窩，幸好投資的股票搭上去年科技股升勢，加上工作10多年來的儲蓄，得以湊夠置業首期，並將於今年舉行婚禮。此外，屋苑最近陸續交樓入伙，《星島頭條》找來女承父業的專業驗樓師詹婉婷（Jessica）為上述單位驗樓，儘管單位存在空心磚等瑕疵，但大部分都屬於易於修繕的問題。

80後業主朱先生（化名），去年11月斥資664萬元購入屋苑一伙高層兩房單位，呎價約1.5萬元。

扑鎚入市前參觀多個新盤

朱先生與父母在青衣市中心已住逾30年，未婚妻則居於九龍，二人拍拖多年，為組織家庭而決定結束「無殼蝸牛」生涯。在長達一年的睇樓過程中，朱先生主力看一手新盤，預算在600萬至730萬之間。細數參觀過的新盤，他坦言都有十幾個，包括港九新界各區，而二手物業則睇過更多。

周邊商場可解決生活需求

不過，若要符合一手新盤、兩房約400呎，且樓價在預算之內的單位，則選擇不多，最終將目光放至康城。朱先生表示，一直住在鄰近港鐵的地方，「有啲返唔到轉頭」，並發覺將軍澳與青衣有些類似，周邊商場都以連鎖店為主，可以解決日常生活需求。平衡各種因素後，朱先生認為Seasons系列是性價比最高的選擇。

他指出，康城雖稍遠，但社區配套尚算成熟，自成一角，出入將軍澳市中心、港島區都挺快。對於坊間對康城交通不便、天氣潮濕的批評，他則顯得坦然，並指「選擇本身就係一種取捨，無十全十美，價格反映一切。」他認為康城有港鐵接駁，已提供「最低保證」，加上自己和未婚妻的工作地點均在附近，足以滿足日常需求。

二手放盤已較買入價為高

朱先生去年11月正式扑鎚入市，購置GRAND SEASONS一伙高層兩房單位，實用面積435呎，樓價664萬元，承造6成按揭，月供約1.8萬元。他表示，月供壓力在可承受範圍內，只佔家庭收入30%，可以保證生活質素，若將來有小朋友，亦預留出一筆開支。

談及樓市前景，他表現樂觀，「風險永遠都有，但個人覺得Seasons系列的定價比較合理，是近幾年的低位。」他指出，同座二手單位叫價已高於其買入價，認為樓價「跌極都有個譜」。翻查中原地產放盤資訊，該盤二手放盤呎價介乎1.6萬至1.9萬元，已較朱先生買入時呎價高。他強調，自住需求是首要考慮，擁有一個穩定居所比捕捉市場最低位更重要。

驗樓師Jessica女承父業

進入單位，可見單位內部開則四正，採用開放式廚房設計，露台外望樓及內園景。朱先生認為單位實際情況與想像中差不多，Jessica隨即展開驗樓。值得留意的是，Jessica是資深驗樓師詹濟南（詹Sir）的女兒，詹Sir大約在20年前與電視台合作進行驗樓環節，其一身紅色Polo配上牛仔熱褲的招牌驗樓「勁裝」亦成為節目標誌之一，現在則由他女兒接棒，同樣穿上標誌性的紅色Polo及牛仔褲，從事驗樓事業。

Jessica為單位進行了全面檢查，指出了數個扣分位。

Jessica：露台存在空心磚

Jessica為單位進行了全面檢查，指出了數個扣分位，其一是露台地台處存在多塊空心磚，有爆裂脫落風險，以及容易導致積水、發霉、損壞防水層，建議將整排磚鑿起，重新塗抹防水層後再重新鋪設。

除此之外，露台外圍的玻璃幕牆，有一整條「壓線」沒有安裝，留下明顯縫隙，須提醒發展商執修。另外，多塊玻璃上有啡色鏽跡，相信是燒焊時的火花彈到玻璃所致，但因痕跡並不重，只需抹乾淨即可，不需要更換玻璃。

儘管單位有瑕疵，但值得一讚的是，單位窗戶非常堅固，沒有漏風問題，室內的來去水喉管亦運作正常。朱先生表示，對驗樓結果有一定心理準備，希望發展商盡快執修好。

露台地台處存在多塊空心磚，有爆裂脫落風險，以及容易導致積水、發霉、損壞防水層，建議將整排磚鑿起，重新塗抹防水層後再重新鋪設。

發展商：6月初之前可完成執修

單位驗樓結束後，記者向發展商詢問執修情況，發展商回應指，最遲6月初可完成所有執修。至於露台的空心磚問題，發展商項目建築師解釋，露台趟門底部瓷磚敲擊時雖出現空洞聲響，惟該聲響是因瓷磚背後的趟門鋁框構件所致，並非由瓷磚空鼓或防水層缺陷引起。