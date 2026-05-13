富豪．山峯累售111伙 夥代理推優惠

百利保及富豪酒店合作發展的沙田九肚山富豪．山峯至今累售111伙，套現逾57億元，發展商表示項目現時剩餘49伙待售，其中項目第6座未曾推出，涉19伙，預計將在今季至第三季期間推出應市。

富豪物業代理董事衞振聲表示，項目至今累售111伙，佔整體單位7成，套現逾57億元。另外於今年售出9伙，套現逾4億元，平均成交呎價逾2萬元。客源方面，因為項目鄰近中文大學，因此不少買家為中文大學教授，另外項目來往內地十分方便，因此亦受跨境商人歡迎。

衞振聲續指，項目現時剩餘3間洋房及46伙分層單位待售，其中包括未曾推出的6座，提供19伙，主要為4房雙套單位，面積約1,600方呎，預計該座單位會在本季末至第三季推出應市。價錢方面，將因應未來市況而定。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，樓市市況持續向好，發展商紛紛把握時機推盤，一手市場銷情熾熱，本月一手成交宗數暫錄近1,000宗，料全月錄約2,500宗，有望創18個月新高，預計一手新盤繼續主導大市，本月樓市價量齊升。

中原高級營業董事黃澤文說，為配合項目銷售，由即日起至6月30日期間，凡經中原購入項目一手單位首3名買家，可獲贈12.8萬元「豪華旅遊禮券」，總值38.4萬元，優惠先到先得，送完即止。