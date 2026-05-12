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形瑨周六次輪發售121伙 折實入場價483萬

新盤速遞
更新時間：13:50 2026-05-12 HKT
發佈時間：13:50 2026-05-12 HKT

新地發展的荃灣形瑨，今日上載全新銷售安排第2號，除新推價單第3號55伙外，亦包括更新後價單第1A號及2A號未推售的單位，合共121伙於本周六（16日）發售。

新地代理特別發展部助理總經理（銷售及市務）譚錫湛表示，形瑨反應熱烈，本周六推售次輪121伙。次輪發售121伙，包括33伙一房及88伙兩房，分別位處高、中及低層，面積由273至416方呎。

1房入場單位是6樓K室，在扣除最高的15%折扣後，折實售價483.31萬元，折實呎價17,704元；而2房入場單位是6樓N室，折實售價655.69萬元，折實呎價 16,856元。

形瑨次輪繼續會分為A組 (2至6伙)及B組（1至2伙）發售，該盤將於三截票之後，於周五進行抽籤及於周六按次序發售。

相關文章：形瑨周六展開次輪銷售 60伙餘貨加價1%至4%
 

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