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形瑨周六展開次輪銷售 60伙餘貨加價1%至4%

新盤速遞
更新時間：16:28 2026-05-11 HKT
發佈時間：16:28 2026-05-11 HKT

新地旗下荃灣形瑨首輪銷售即日沽清所有單位，發展商表示項目將於明日上載項目新一輪銷售安排，並於周六展開次輪銷售。

新地代理特別發展部助理總經理（銷售及市務）譚錫湛，項目首輪銷售銷情不俗，於單日沽清154伙，而項目客源以新界為主，佔約70%，港島及九龍區則共佔30%，另外項目深受荃灣區買家歡迎，佔整體逾3成。

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譚錫湛續指，有見項目備受市場歡迎，因此於昨日加推新價單，同時亦調高項首兩張價單餘貨價錢，整體上調1%至4%，大約佔60伙，主要為2房單位。另外，將於明日上載新一份安排，並於周六進行次輪銷售，並同樣將設大手組時段，不過會預留更多單位供散客組揀選。

美聯高級董事布少明表示，項目首輪銷售後有大批向隅客湧現市場，預計次輪銷售可延續首輪旺勢。另外，項目投資潛力深厚，預計入伙後呎租可達65元，租金回報率逾4厘水平。

夥經絡按揭推置業優惠

為配合項目銷售，發展商聯同經絡按揭推出置業優惠，經絡按揭轉介營運總監張顥曦表示，「高存息戶口Ｈ按計劃」按揭成數高達9成，按息全期低至H加1.3厘，封頂息率低P減2厘（P現為5.25厘），並可享現金回贈，年期最長可至30年，另特享高存息戶口。另外，「限時低息定按計劃」可選3年或5年定息，息率固定為2.73厘，其後按息全期低至P減1.75厘（P為5厘），按揭成數高達9成，年期最長可至30年。

相關文章：形瑨加推55伙 每呎均價1.81萬 輕微提價2%

 

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