海盈山4B期首推34伙3及4房大戶招標 加開3房示範單位

由嘉里牽頭，夥拍信和、太古地產及港鐵合作發展的黃竹坑站港島南岸海盈山4B期今日加開3房示範單位，並公布銷售安排，推出34伙3房及4房大戶招標。

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，海盈山自首度開放「Collection Privée 尊尚系列」4房現樓單位以來，受到市場高度讚賞，為回應市場要求，今日發展商進一步開放該系列中的3房1套房連工作間（連洗手間） 裝修現樓單位，並同時正式公佈首張銷售安排，以招標形式發售合共34伙3房及4房單位。

嘉里物業代理銷售及市場策劃高級總監盧永俊表示，今次推出之單位全數來自「Collection Privée 尊尚系列」，單位戶戶向東，飽覧深水灣及壽臣山的壯麗景致。該批單位分佈於1A座A室及B室，以及1B座A室及B室，間隔涵蓋4房雙套房連工作間（連洗手間）、4房1套房連工作間（連洗手間）及3房1套房連工作間（連洗手間），面積由960至1515方呎平，招標日期由本周五（15日）開始，而截標日期及時間為每個星期 一、星期三及星期五的下午3時。

嘉里物業代理銷售及市場策劃副總監楊麗汶表示，今日開放之三房一套房連工作間（連洗手間）裝修現樓單位由著名的室內設計師Brian Chan設計，面積為960方呎。單位設計靈感以「英倫風格」為基礎，打造充滿藝術氣息的空間。