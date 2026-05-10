紅磡首岸3期首輪發售 現揀樓人龍

由恒基夥拍希慎、帝國及市建局合作發展的紅磡首岸3期今日首輪發售130伙，折實入場價約698萬元，折實呎價約2.03萬元起。於須買多於1伙的大手組別時段所見，多組準買家早於開售時間前到場，待發展商人員指示，分批前往售樓處所在樓層。

市場消息指，項目截至約11時半，於大手客時段售出約36伙。

紅磡首岸3期今日首輪發售130伙。

多組準買家早於開售時間前到場，待發展商人員指示，分批前往售樓處所在樓層。

首岸3期首輪發售的130伙，涵蓋101伙2房、29伙3房，單位面積介乎338至708方呎，以最高折扣9%計算，折實售價約698.51萬至1,585.94萬元，折實呎價約20,383至23,087元，折實平均呎價約21,693元。

美聯布少明：有望即日沽清

美聯高級董事布少明預期，首岸3期可延續第1期首兩輪銷售即日沽清的旺勢，再度即日售出全數單位。

美聯高級董事布少明預期，首岸3期可延續第1期首兩輪銷售即日沽清的旺勢，再度即日售出全數單位。該行客源中，九龍區和新界區客人各佔約4成，港島區客人佔約2成。用家佔約6成，投資者佔約4成。預期呎租約65元至70元，租金回報料逾4厘。該行有大手客計劃斥資約2,400萬元購入共3個兩房單位。

