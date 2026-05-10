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新盤貨尾單日沽30伙 啟德海灣系列佔最多 Blue Coast呎價3.4萬

新盤速遞
更新時間：09:46 2026-05-10 HKT
發佈時間：09:46 2026-05-10 HKT

新盤餘貨市場昨錄約30宗成交，嘉華、會德豐地產及中國海外合作發展的啟德海灣系列樓盤單日沽13伙最多。

長實與港鐵合作發展的黃竹坑站港島南岸Blue Coast II於昨日連沽3伙，合共套現逾1.2億。是次成交單位同屬4房2套連儲物房間隔，面積分別為1,224及1,267方呎，其中成交價及呎價最高單位為3座39樓A室，面積1,267方呎，造價4,307.8萬，呎價34,000元。

太子道西233號2290萬成交

新地及會德豐地產合作發展何文田太子道西233號以招標形式售出2樓G室，面積849方呎，3房1套工作間連套房間隔，附連119方呎平台，成交價2,290萬，呎價約26,973元。

中國海外、九龍倉、恒基及嘉華合作發展的啟德維港．灣畔，昨錄3宗成交，套現6,482.5萬，該批單位成交價1,250.6萬至3,730.5萬，呎價約27,853至45,605元；當中1A座30樓B室，面積818方呎，屬3房套加工作間連洗手間間隔，以3,730.5萬連1個車位成交，呎價約45,605元。

莊士中國發展的鴨脷洲弦岸最新售出25樓D室，面積272方呎，1房間隔，成交價714.7萬，呎價約26,276元。

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