PORTO首輪售86伙 現揀樓人龍

宏安旗下鴨脷洲PORTO今日首輪發售86伙價單單位，吸引大批準買家到場揀樓，氣氛理想。

首輪開售單位涵蓋10伙開放式，50伙1房及26伙2房單位，面積214至438方呎，價單定價介乎605.7萬至1,364.8萬元，價單呎價24,963至31,551元，扣減最高19.5%折扣及家具現金津貼折扣後，折實價介乎483.8萬至1,098.7萬元，呎價19,882至25,399元。

大批準買家今早到場揀樓。

大批準買家今早到場揀樓。

美聯布少明：大手客擬斥2400萬購入4伙

美聯高級董事布少明表示，PORTO坐擁鄰近鐵路的交通優勢，交通方便，位處港島南區，提供多元化戶型，滿足上車用家、換樓客及投資客需求。該行客戶中，以港島客為主，佔約6成，新界及九龍區客則佔約4成。用家佔約6成，投資客則佔約4成。估計項目落成後，呎租將近85元，租金回報率逾4厘水平。該行有大手客擬以2,400萬元購入4伙1房戶用作收租投資。

布少明表示，該行有大手客擬以2,400萬元購入4伙1房戶用作收租投資。

中原劉文勝：吸大量投資者及用家

中原資深營業董事劉文勝表示，項目吸引大量投資者及用家，該行今日錄得一組內地客，因睇好港島南區的發展潛力，打算斥資約2,200萬元「一客三食」，購入2伙一房戶及1伙兩房戶。該買家認為，項目鄰近利東地鐵站，與黃竹坑大型發展項目僅一站之隔，加上政府正計劃將香港仔發展為「遊艇旅遊綜合發展區」，預期區內租賃需求及物業價值均具備優厚的升值潛力，故決定入市作長線收租投資用途。

劉文勝表示，該行今日錄得一組內地客打算斥資約2,200萬元「一客三食」。