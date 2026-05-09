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壹沐2期首輪150伙沽清 大手客擲1.1億狂掃16戶 即加推50伙

新盤速遞
更新時間：16:48 2026-05-09 HKT
發佈時間：11:34 2026-05-09 HKT

恒基發展的土瓜灣壹沐2期以截收約4395票，超額認購逾28倍，今日首輪價單發售150伙，吸引不少準買家早於登記前到達現場排隊輪侯，現場人頭湧湧，氣氛熱鬧。

發展商指，截止今日下午4時30分，壹沐第2期首輪銷售150伙單位已全數獲認購。有大手買家斥資逾1.1億元狂掃5樓全層共15伙及6樓1伙1房戶，合共16伙，打算全數作長線收租投資用。該名買家為本地客，表示看中項目地理位置優越，及收租回報可觀，故決定入市。另外項目於A1組亦錄有6組大手客，每組購入4伙。

林達民：加推50伙周三次輪發售

恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民表示，壹沐2期首輪銷售短時間內沽清，市場反應熱烈，徇眾要求，迅速即日加推價單4號，共提供50伙。其中折實最低呎價單位為2座10樓L室，屬1房內園景户型，呎價19,483元，而折實最低售價單位為2座10樓M室，同屬1房户型及享立體内園景觀，售價523.8萬元。

是次加推的價單4號，價單定價582萬至1,353萬元，價單呎價21,648至27,532元，折實售價約523.8萬至1,217.7萬元，折實呎價約19,483至24,778元，該批單位折實平均呎價約21,908元。該盤同步公布次輪銷售安排，定於下周三(13日)次輪發售50伙。

恒基林達民指，即日加推50伙應市。
恒基林達民指，即日加推50伙應市。

首輪發售的150伙，包括56伙1房、57伙2房、25伙3房及12伙3房1套，面積介乎265至512方呎。折實入場價約501.3萬元起，折實呎價約18,683元起。

壹沐2期今日首輪價單發售150伙，吸引不少準買家早於登記前到達現場排隊輪侯。
壹沐2期今日首輪價單發售150伙，吸引不少準買家早於登記前到達現場排隊輪侯。

據銷售安排顯示，將分4組進行認購，其中率先進行的S組必須選購16伙；其後進行的A1組則最少可購4伙，最多8伙；A2組最少認購2伙，上限不多於3伙指定單位；隨後進行的B組，每組買家最少購1伙，上限為2伙。另外，今日起另以招標形式開售8伙。

美聯布少明：有望即日全數沽清

美聯高級董事布少明表示，估計首輪銷售理想，並有望即日全數沽出。由於項目鄰近港鐵，交通方便，項目設有商場，部分單位更享海景，故受到不少用家及投資客垂青，美聯客源中，九龍區佔約5成，港島及新界區則佔約5成。該行客戶投資客佔比約為4成，估計呎租約60元至65元，租金回報逾4厘。該行有大手客計劃斥資約2,500萬元購入共4個單位用作投資收租。

壹沐 (HIGHWOOD)資料

壹沐2期設有415伙，主打中大型單位，2房及3房戶型佔全盤逾72%，海景單位例較1期高，預計關鍵日期為2027年7月31日。

項目 壹沐 (HIGHWOOD)
期數 壹沐1期 壹沐2期
地址 土瓜灣道70號*
座數 1座 1座
單位數目 401伙 415伙
戶型 1房至4房 1房至4房
實用面積 230至832平方呎 232至957方呎
預計關鍵日期 2027年5月31日 2027年7月31日
發展商 恒基
示範單位地址 尖沙咀美麗華廣場1期5樓

壹沐2期2座28樓A室無改動交樓標準示位：

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