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形瑨首輪154伙即日全數沽清 最大手客斥4122萬購6伙投資

新盤速遞
更新時間：16:29 2026-05-09 HKT
發佈時間：11:26 2026-05-09 HKT

新地旗下荃灣形瑨今日首輪推售154伙，吸引大批準買家到場揀樓，消息指，最大手客斥資4,122萬元購6伙兩房戶作長線投資之用。

就項目設於九龍站商廈的售樓處現場所見，項目於大手組時段已經見有不少準買家陸續到場，並與代理討論揀樓策略，現場亦可見有排隊人龍出現，氣氛相當不俗，其中不乏年輕客身影，同時亦有家庭客帶同子女前來。新地代理特別發展部助理總經理（銷售及市務）譚錫湛表示，形瑨在大手組時段錄有不少買家連購6伙。

市場消息表示，截至下午約4時，首輪發售的154伙全數沽清。

首輪以價單形式推售154伙，包括42伙1房及112伙2房，折實售價461.46萬至761.68萬元，折實呎價16,299元至18,578元。

入場1房單位為5樓K室，面積273方呎，折實售價461.46萬元，折實呎價16,903元。最貴單位為28樓G室，面積410方呎，屬於2房戶型，折實售價761.68萬元，折實呎價18,578元，同時為開售單位中呎價最高。

根據銷售安排，優先揀樓的A組買家可買2伙至6伙，戶型配搭上有所限制，最少須買2伙2房，發展商挑選77伙於該時段開售，餘下單位將連同另外77伙於B組時段開賣，每組買家可購1伙到2伙。

中原陳永傑：7成為剛需用家

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑說，項目位處荃灣市區，而且開價吸引，符合上車客及投資客需要。今日出席客戶當中7成為剛需用家3成為投資客。該行亦錄有一組大手客，斥資約4,122萬元連購6伙2房戶作長線投資用。

陳永傑料今日開售154伙可「一Q清袋」。
陳永傑料今日開售154伙可「一Q清袋」。

美聯布少明：投資客佔比約4成

美聯高級董事布少明表示，該行客源中，新界區佔約6成，港島及九龍則佔約4成。由於項目租務需求及投資潛力優厚，故投資客佔比約為4成，估計入伙後呎租約達65元，租金回報逾4厘。該行錄有多組大手客，其中有大手客計劃斥資逾4,500萬購入共6伙用作投資收租用。

布少明估計項目入伙後呎租約達65元，租金回報逾4厘。
布少明估計項目入伙後呎租約達65元，租金回報逾4厘。

形瑨 (Lime SPARK) 資料

形瑨位於荃灣橫窩仔街21號，項目關鍵日期為2027年4月30日，樓花期不足13個月。

形瑨
地址 荃灣橫窩仔街21號
座數 未公布
單位數目 462伙
戶型 1房至3房
實用面積 未公布
預計關鍵日期 2027年4月30日
示範單位地址 ICC環球貿易廣場76樓
發展商 新地
形瑨位於荃灣橫窩仔街21號，項目關鍵日期為2027年4月30日，樓花期不足13個月。
形瑨位於荃灣橫窩仔街21號，項目關鍵日期為2027年4月30日，樓花期不足13個月。

形瑨示範單位採簡約風格

新地早前公佈旗下荃灣形瑨示範單位，發展商為項目打造4個示範單位，其中一個連家具示範單位按18樓M室為藍本搭建，面積393方呎，屬2房間隔，糅合禪意與現代簡約風格，以「輕盈、平靜、極簡」作為整體設計主軸。

形瑨18樓M室連裝修示範單位：

客廳及飯廳與露台連工作平台相接，主人房沿入口位置度身訂造開放式衣櫃，提供充裕的儲納空間。同步開放18樓M室交樓標準單位，供準買家作比對。

形瑨18樓M室交樓標準單位：

其餘開放仿照18樓F室搭建的2房無改動示範單位，面積362方呎，睡房位於大廳兩側，可節省走廊位置。而按照18樓K室搭建的無改動示範單位，面積273方呎，1房間隔，3.15米高的層與層之間的高度，同時加強空間的整體感與延伸感。

形瑨18樓F室無改動示範單位：

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