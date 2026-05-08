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錦上路柏瓏III突加推91伙 每呎均價1.82萬 入場價605萬

新盤速遞
更新時間：10:38 2026-05-08 HKT
發佈時間：10:38 2026-05-08 HKT

信和、嘉華及中國海外合作發展的元朗錦上路柏瓏III，昨突擊加推新一批單位應市，涉及91伙，面積由339至526方呎，戶型為1房至2房連儲物室間隔，折實平均呎價約18298元，入場價約605萬起。

是次加推單位，價單定價704.1萬至1116.6萬，價單呎價20122至22477元，扣除最高14%折扣，折實售價約605.52萬至960.27萬，折實呎價約17305至19330元，該批單位折實平均呎價約18298元。

入場售價單位為1座1樓B1室，面積339方呎，屬1房戶，採開放式廚房設計，價單定價704.1萬，價單呎價20770元，折實售價約605.52萬，折實呎價約17862元。

而定價最高為1座17樓A1室，面積526方呎，為2房連儲物室間隔，採開放式廚房設計，價單定價1116.6萬，價單呎價21228元，折實售價約960.27萬，折實呎價約18256元。

發展商同步公布銷售安排，鐵定下周二（12日）起以價單及招標方式合共發售138伙，包括以先到先得形式發售價單91伙，以及下周三（13日）起招標47伙。

柏瓏III共提供680伙，由4幢物業組成，戶型涵蓋1房至3房戶，面積339至770方呎。

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