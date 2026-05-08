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鴨脷洲PORTO截收504票 超額認購逾4.8倍 明日開售

新盤速遞
更新時間：10:30 2026-05-08 HKT
發佈時間：10:30 2026-05-08 HKT

宏安旗下鴨脷洲PORTO昨日正式截票，發展商指該盤共收504票，對比明日首輪發售的86伙計，超額認購4.8倍，其中本地客及內地客比例各佔一半。

宏安執行董事程德韻表示，項目於昨晚6時正式截票，連日來累收504份認購登記，按明日推售的86伙計算，超額認購逾4.8倍。

明日推售單位涵蓋10伙開放式，50伙1房及26伙2房單位，面積由214至438方呎，價單定價介乎605.7萬至1364.8萬，價單呎價24963至31551元，扣減最高19.5%折扣及家具現金津貼折扣後，折實售價介乎483.8萬至1098.7萬，折實呎價介乎19882至25399元。

內地及本地客各佔約50%

宏安營業及市務總經理黃文浩指，入票客源中，內地客及本地客比例各佔約50%，客人普遍鍾情項目鄰近港鐵利東站，享「三站金鐘站，四站中環站」交通優勢，預期可帶來不俗回報。

不少準買家亦趕在截票前「做定功課」，就項目設於銅鑼灣展銷廳現場所見，陸續有準買家聯同代理前往參觀，了解項目優勢及坐向，氣氛相當不俗。

是次銷售入場售價單位為3樓H室，面積214方呎，屬於開放式間隔，扣除所有折扣優惠後，折實售價483.8萬，折實呎價22607元；呎價最低單位則為3樓D室，面積271方呎，1房間隔，折實售價538.8萬，折實呎價19882元。

發展商亦為開放式及1房單位買家提供家具禮券優惠，買家若不需要可選擇直減樓價折扣，開放式單位買家可享3.8萬優惠，1房買家則可享5.8萬優惠。根據銷售安排，發展商沒有特意劃分不同組別，並於銷售以抽籤形式發售，每組買家可揀選最少1個及最多4個物業。

項目提供174伙，標準單位涵蓋開放式至2房間隔，其中標準單位中，開放式戶型設28伙，1房戶涉及77伙，佔項目總數約44%；2房戶劃分開放式廚房及梗廚2種戶型，並合共提供55伙，佔項目全盤約32%。

另外項目亦設有14伙特色戶，包括於於2樓及11樓提供合共11伙平台特色單位，平台面積介乎66至376方呎；以及3伙複式特色單位，附連136至327方呎平台及243至491方呎天台，預計關鍵日期為2027年2月28日。
 

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