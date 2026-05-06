Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

飛揚至今套現逾39億 加推最後8伙招標發售

新盤速遞
更新時間：16:15 2026-05-06 HKT
發佈時間：16:15 2026-05-06 HKT

長實與新地合作發展的屯門飛揚，今日公布推出最後8伙於5月11日（下周一）起以招標形式發售，包括1伙2房（梗廚）連天台特色戶及7伙3房單位。

長實營業部副首席經理楊桂玲表示，飛揚項目近月成交持續活躍，反映買家對樓市前景充滿信心，進一步推動換樓鏈。發展商早前已公布計劃於6月初上調招標單位意向價，預計加幅不少於3%，不少準買家希望趁加價前入市。因應市場需求，發展商決定推出項目最後8伙單位以招標形式發售，料將吸引換樓家庭客認購。

為配合不同買家需要，項目提供「Flexi-Buy 自定成交期計劃」，買家可自由選擇不少於30天及最長180天內完成交易，享有更具彈性的財務安排。此外，考慮到住戶駕車需求，買家可選擇連同最多3個住客車位（包括電單車車位）一併入標，亦可選擇「Free住泊2.0」優惠。

飛揚項目至今累售772伙，套現金額超過39億元。目前現僅餘最後1伙2房連天台特色戶及少量3房單位可供選購。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
81歲李家鼎7位數身家被榨乾！怒轟李泳漢為錢瞞施明死訊10日正X街：所有嘢交畀細仔
81歲李家鼎7位數身家被榨乾！怒轟李泳漢為錢瞞施明死訊10日正X街：所有嘢交畀細仔
影視圈
5小時前
瑪琉岩瀑布｜16歲女玩高空鞦韆撞岩亡 消息：家屬與景區達成和解
瑪琉岩瀑布｜16歲女玩高空鞦韆撞岩亡 消息：家屬與景區達成和解
即時中國
1小時前
高市早苗澳洲「下跪」 內媒狠批：對白人卑躬屈膝 拒向亞洲死難者懺悔
00:34
高市早苗澳洲「下跪」 內媒狠批：對白人卑躬屈膝 拒向亞洲死難者懺悔
即時國際
3小時前
「扮嘢王」羅浩楷罕現身激動落淚  靚爆賢妻陪伴在則照顧輪椅夫  跟TVB舊友飲茶精神翼翼
「扮嘢王」羅浩楷罕現身激動落淚  靚爆賢妻陪伴在則照顧輪椅夫  跟TVB舊友飲茶精神翼翼
影視圈
8小時前
惠康超市只限一天全場88折！滿額即享 糧油/日用品/零食 1產品額外85折
惠康超市只限一天全場88折！滿額即享 糧油/日用品/零食 1產品額外85折
飲食
2026-05-05 16:51 HKT
四川瑪琉岩瀑布風景區鞦韆斷纜，女子直墮懸崖。
00:14
瑪琉岩瀑布｜女子玩懸崖鞦韆意外墜亡 出發前狂喊安全繩「沒綁緊」
即時中國
19小時前
墮樓男童送院亡。蔡楚輝攝
珍惜生命│馬鞍山12歲男童墮樓 送院不治
突發
8小時前
何伯何太互毆案 何伯住院缺席聆訊 遭懷疑「扮病」不出庭 官警告再缺席或撤擔保
何伯何太互毆案 何伯住院缺席聆訊 遭懷疑「扮病」不出庭 官警告再缺席或撤擔保
社會
5小時前
全新六合彩攪珠機登場！「財光馬蹄鐵」造型告別經典圓環 高手解構看不到的特色：1神秘功能絕不會用｜Juicy叮
全新六合彩攪珠機登場！「財光馬蹄鐵」造型告別經典圓環 高手解構看不到的特色：1神秘功能絕不會用｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
房協公屋2026｜公屋輪候者留意SMS！ 甲類出租屋邨正開放申請（附入息限額／資格／屋邨資料）
房協公屋2026｜公屋輪候者留意SMS！ 甲類出租屋邨正開放申請（附入息限額／資格／屋邨資料）
生活百科
2026-05-05 10:55 HKT