飛揚至今套現逾39億 加推最後8伙招標發售

長實與新地合作發展的屯門飛揚，今日公布推出最後8伙於5月11日（下周一）起以招標形式發售，包括1伙2房（梗廚）連天台特色戶及7伙3房單位。

長實營業部副首席經理楊桂玲表示，飛揚項目近月成交持續活躍，反映買家對樓市前景充滿信心，進一步推動換樓鏈。發展商早前已公布計劃於6月初上調招標單位意向價，預計加幅不少於3%，不少準買家希望趁加價前入市。因應市場需求，發展商決定推出項目最後8伙單位以招標形式發售，料將吸引換樓家庭客認購。

為配合不同買家需要，項目提供「Flexi-Buy 自定成交期計劃」，買家可自由選擇不少於30天及最長180天內完成交易，享有更具彈性的財務安排。此外，考慮到住戶駕車需求，買家可選擇連同最多3個住客車位（包括電單車車位）一併入標，亦可選擇「Free住泊2.0」優惠。

飛揚項目至今累售772伙，套現金額超過39億元。目前現僅餘最後1伙2房連天台特色戶及少量3房單位可供選購。