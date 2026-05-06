壹沐2期暫收2350票 超額認購15倍

恒基旗下土瓜灣新盤壹沐2期暫收約2,350票，對比周六開售的150伙超額約15倍。預告最快開售當日即加推及落實次輪銷售詳情，強調加推單位「保證會加價」。

恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民表示，周六開售150伙價單單位，另招標推8伙，當日有機會隨即上載價單及銷售安排，下周展開次輪銷售，指加推單位「保證會加價」，幅度視乎銷情決定。

林達民說，是次特設S組時段，買家須買16伙以上，至今已錄數組準買家登記。而登記A1及A2組別、想買多於1伙的準買家亦有不少。主要見租務回報高於息口，投資客計到數，且看好樓市走勢，故有意大手入市。

首輪銷售將招標推8伙，當中包括2座3樓M室，林達民介紹指，單位屬於連平台特色3房套戶型，面積564方呎，平台面積達1,238方呎，平台長度約19米，闊約7.4米，將周邊自然景色引入室內。林達民認為，不少準買家鐘情平台特色戶，認為單位景觀有保證。

另有銀行為項目買家提供定息按揭計劃，滙豐香港區零售銀行及財富管理業務按揭業務主管徐凱廉說，該行提供首3年或5年2.73厘定息按揭，買家於指定期間購入單位可額外享高達38,888元按揭提取獎賞。