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海盈山4B期現樓示範單位曝光 享私人升降機大堂

新盤速遞
更新時間：14:39 2026-05-06 HKT
發佈時間：14:39 2026-05-06 HKT

嘉里、信和、太古地產及港鐵合作發展的黃竹坑站上蓋項目海盈山4B期，今日開放「Collection Privée 尊尚系列」現樓裝修示範單位參觀，面積1,515方呎，享私人升降機大堂。

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，海盈山位處港島南區地段，呈現出港島南區獨有的優逸生活氛圍以及項目山海景致。第4A期自推開放現樓以來，受到市場高度評價。今日發展商首度開放項目4B期四房雙套房連工作間（連洗手間）現樓單位，並預計有機會於短期內公布進一步銷售部署。

嘉里物業代理銷售及市場策劃高級總監盧永俊指，今日開放4房雙套房連工作間（連洗手間）現樓單位，由著名室內設計團隊打造，面積1,515方呎。單位座向正東，4間睡房及寬敞客廳均飽覽壽臣山及深水灣的山海景致，開揚遼闊。

海盈山4B期第1座(1A)37樓A室示範單位：

嘉里物業代理銷售及市場策劃副總監楊麗汶表示，單位設計以「沙影回響」為主題，並透過擺放多款進口的designer furniture，進一步提升室內設計優雅格調。該伙4房雙套房戶型全盤僅有32伙。

發展商今日開放1A座37樓A室現樓裝修示範單位，面積1,515方呎，屬4房雙套房連工作間（連洗手間），享私人升降機大堂，可直達停車樓層，私穏度十足。

單位設計以「沙影回響」為主題，柔和的米色和溫暖白色模仿沙漠沙子色調，客廳和飯廳天然石牆宛如起伏沙丘，不僅氣派十足，更增添自然美感。除客飯廳特色石牆，茶房特別邀請本地藝術家，現場手工繪製出獨具特色水泥牆飾面，令茶房充滿藝術氣息。


 

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