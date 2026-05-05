Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

形瑨收4000票乘勢加推 每呎1.77萬元

新盤速遞
更新時間：16:50 2026-05-05 HKT
發佈時間：16:50 2026-05-05 HKT

新地旗下荃灣形瑨連日收票反應理想，截至下午3時已收近4,000票，發展商表示有見市場反應熱烈，於今日加推2號價單，涉118伙，折實售價468.77萬元起，折實呎價16,299元起，折實平均呎價17,729元。另外，亦於同日上載首份銷售安排，將於周六以價單形式推售154伙1房及2房戶，折實平均呎價17,408元，將於明日截票，周五進行抽籤。

相關文章：荃灣形瑨開價 首批110伙 每呎1.71萬 折實入場價461萬 即睇示範單位

新地代理特別發展部助理總經理（銷售及市務）譚錫湛表示，項目連日開放示範單位，成功吸引大批參觀客前往，項目至今累錄逾1.8萬參觀人次，當中年輕客外，亦有不少為帶同長輩及小孩參觀的家庭客，另外亦有逾一半為區內客。

譚錫湛續指，項目截至下午3時，暫錄近4,000票，有見市場反應熱烈，上載2號價單應市，涉118伙，包括30伙1房及80伙2房，面積介乎273至416方呎，計算最高15%折扣優惠後，折實售價468.77萬至761.68萬
，折實呎價16,299元至18,578元，折實平均呎價17,729元，有見是次加推單位戶型及景觀較上張價單優越，因此雖然價錢上較首張價單貴3%，不過仍屬原價加推。

譚錫湛亦提到，項目亦意上載首張銷售安排，將於周六以價單形式推售154伙，包括42伙1房及112伙2房，折實平均呎價17,408元。是次將設有大手組及散客組，其中大手可購2至4伙，普通買家則可購1至2房，是次為每組預留各77伙。項目將於明日截票，周五進行抽籤。

仲量聯行香港主席曾煥平表示，項目位處荃灣綜合發展區，設施齊全，另外亦有優化天橋系統連接，加上區內近6年未有新供應，因此項目成交市場近期焦點。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
五一黃金周︱內地客訪麥理浩徑疑拆路牌打卡？小紅書發帖：這才是我要的遊客照 事主有回應
社會
7小時前
房協公屋2026｜公屋輪候者留意SMS！ 甲類出租屋邨正開放申請（附入息限額／資格／屋邨資料）
房協公屋2026｜公屋輪候者留意SMS！ 甲類出租屋邨正開放申請（附入息限額／資格／屋邨資料）
生活百科
7小時前
葵芳商場恐怖意外！3歲內地童扶手電梯仆親下體被夾 目擊者：「見到粒蛋」 現場留血褲｜Juicy叮
00:56
葵芳商場恐怖意外！3歲內地童扶手電梯仆親下體被夾 目擊者：「見到粒蛋」 現場留血褲｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
星島申訴王｜月入9萬都唔敢生仔？港女淚訴：供樓供車養長老，邊有錢養細路
星島申訴王｜夫婦月入9萬 都唔敢生仔 港女詳列開支 揭「月光族」悲歌
申訴熱話
10小時前
日本過江連鎖吉列豬扒店「吉豚屋」疑全線結業！五區分店突然熄燈 高峰期擁13分店 網民：質素已經算唔錯
日本過江連鎖吉列豬扒店「吉豚屋」疑全線結業！五區分店突然熄燈 高峰期擁13分店 網民：質素已經算唔錯
飲食
6小時前
結業潮｜北角新港宴會廳結業 20多名員工受影響 被拖欠1至2個月工資
社會
7小時前
香港6大免費室內緩跑徑！無需預約+有冷氣 設專業膠地/淋浴設施 附地址/交通/開放時間
香港6大免費室內緩跑徑！無需預約+有冷氣 設專業膠地/淋浴設施 附地址/交通/開放時間
生活百科
6小時前
謝賢前女友CoCo爆「爺孫戀」分手內情：他可能意識到身體機能跟我有差距 頻談舊情惹反感
謝賢前女友CoCo爆「爺孫戀」分手內情：他可能意識到身體機能跟我有差距 頻談舊情惹反感
影視圈
9小時前
飛驒山脈2港男被困｜日媒指兩人均被救起 22歲居日男惜已死亡
01:06
飛驒山脈2港男被困｜日媒指兩人均被救起 22歲居日男惜已死亡
突發
1小時前
世界桌球錦標賽︱慈父多年陪愛兒吳宜澤一步一腳印 賣自住樓赴英訓練居無窗地下室
世界桌球錦標賽︱慈父多年陪愛兒吳宜澤一步一腳印 賣自住樓赴英訓練居無窗地下室
即時中國
6小時前