形瑨收4000票乘勢加推 每呎1.77萬元

新地旗下荃灣形瑨連日收票反應理想，截至下午3時已收近4,000票，發展商表示有見市場反應熱烈，於今日加推2號價單，涉118伙，折實售價468.77萬元起，折實呎價16,299元起，折實平均呎價17,729元。另外，亦於同日上載首份銷售安排，將於周六以價單形式推售154伙1房及2房戶，折實平均呎價17,408元，將於明日截票，周五進行抽籤。

相關文章：荃灣形瑨開價 首批110伙 每呎1.71萬 折實入場價461萬 即睇示範單位

新地代理特別發展部助理總經理（銷售及市務）譚錫湛表示，項目連日開放示範單位，成功吸引大批參觀客前往，項目至今累錄逾1.8萬參觀人次，當中年輕客外，亦有不少為帶同長輩及小孩參觀的家庭客，另外亦有逾一半為區內客。

譚錫湛續指，項目截至下午3時，暫錄近4,000票，有見市場反應熱烈，上載2號價單應市，涉118伙，包括30伙1房及80伙2房，面積介乎273至416方呎，計算最高15%折扣優惠後，折實售價468.77萬至761.68萬

，折實呎價16,299元至18,578元，折實平均呎價17,729元，有見是次加推單位戶型及景觀較上張價單優越，因此雖然價錢上較首張價單貴3%，不過仍屬原價加推。

譚錫湛亦提到，項目亦意上載首張銷售安排，將於周六以價單形式推售154伙，包括42伙1房及112伙2房，折實平均呎價17,408元。是次將設有大手組及散客組，其中大手可購2至4伙，普通買家則可購1至2房，是次為每組預留各77伙。項目將於明日截票，周五進行抽籤。

仲量聯行香港主席曾煥平表示，項目位處荃灣綜合發展區，設施齊全，另外亦有優化天橋系統連接，加上區內近6年未有新供應，因此項目成交市場近期焦點。