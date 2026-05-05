海盈山4B期短期內推大戶招標 意向價參考黃竹坑站上蓋近期一手成交

由嘉里牽頭，夥拍信和、太古地產及港鐵合作發展的黃竹坑站上蓋項目海盈山4B期於日前上載項目樓書，發展商表示正式為項目3房及4房大宅命名為「Collection Privée尊尚系列」，涉170伙，預計短期內上載首張銷售安排，並以招標形式推售該批3房及4房單位。

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，項目於今日為3房及4房大宅命名尊尚系列，並將於周內開放預約參觀現樓示範單位，預計短期內推出首張銷售安排，料以招標形式推售尊尚系列大宅，意向價錢參考黃竹坑站上蓋及港島南區近期一手成交價。

太古地產住宅業務董事杜偉業指，單位內部採用精選優質建材及品牌家電設備。所有4房單位均尊享私人升降機大堂，確保極高私隱度及尊屬感。

信和執行董事田兆源表示，該批單位分布於項目第1A及1B座A及B室和第1C座A室，面積為812至2,291方呎，部份單位坐擁深水灣及壽臣山景致。