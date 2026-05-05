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壹沐2期加推42伙 每呎均價2.11萬

新盤速遞
更新時間：14:47 2026-05-05 HKT
發佈時間：14:47 2026-05-05 HKT

恒基旗下土瓜灣新盤壹沐第2期備受市場追捧，今晚7時(5日)再度加推價單3號，共42伙標準單位，包括8伙一房、21伙二房、9伙三房及4伙三房一套單位，該批單位折實售價約502.83萬至1,196.46萬元，折實呎價約18,683至23,368元，折實平均呎價約21,126元。最低折實呎價單位為一房2座5樓L室，折實呎價18,863元。

發展商表示截至中午12時項目已收約1,550票，超額認購逾9倍，有見市場反應熱烈，將於今日加推新價單，且有一定提價空間，並推出首張銷售安排，預計周六展開首輪推售。

恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民表示，中午12時項目已收約1,550票，按現有已推出的146伙，超額認購逾9倍。目前入票客源中，據觀察內地客佔逾40%，另外投資客佔約3至4成，主要作長線投資收租用。另外目前有不少準買家有意購入逾4伙，其中亦有買家表示有意購逾10伙。

林達民續指，有見市場反應熱烈，預計將於今日加推新價單，並有一定提價空間，並同步上載首張銷售安排，預計周六展開首輪銷售。

另外發展商亦介紹項目唯一一伙天台特色戶，單位為35樓F室，面積957方呎，4房雙套連儲物室套房間隔，附連588方呎私人平台及617方呎私人天台。單位樓高約4米，空間感十足，客飯廳及睡房採全玻璃幕牆設計，可外望開揚景致。單位招標意向呎價4.5萬。

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